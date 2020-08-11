بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كلام نفيس يحتاج لتدبر وتمعن

للإفادة

آية في القرآن يجب الخوف منها كثيرا وتحتاج منا لتركيز وانتباه وتدبر ،قال تعالى

" فتزل قدم بعد ثبوتها"

لم يقل :بعد تذبذبها ،بل قال:بعد ثبوتها ،الحياة فتن والثبات صعب، فسال ربك الثبات من قلب صادق والثبات لايكون بكثرة الإستماع للمواعظ إنما يكون بالعمل بهذه المواعظ وتطبيقها في واقع الحياة قال تعالى

"ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا"،

قيل لأحد العلماء :ان فلانا انتكس ،قال الشيخ:لعل انتكاسه في أمرين:

الأول:إما أنه لم يسأل الله الثبات

الثاني:أو أنه لم يشكر الله على نعمة الاستقامة ،

فحين اختارك الله لطريق هدايته،ليس لأنك مميز أولطاعة منك ،بل هي رحمة شملتم، قد ينزعها منك في أي لحظة، لذلم لاتغتر بعملك ولا بعبادتك، ولاتنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله ،فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه، قال تعالى:

"ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا"

فإياك أن تظن ان الثبات على الإستقامة أحد إنحازاتك الشخصية ،وتأمل هذا الخطاب لسيد البشر محمد صلوات ربي وسلامه عليه

"ولولا أن ثبتناك"