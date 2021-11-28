تأملوها ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,856
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من أشد مايحزنك يوم الحساب أنك لا تستطيع أن تعطي أبيك أو أمك أو حتى ولدك وزوجتك حسنة واحدة مع حبك الشديد لهم، ولكن في المقابل ستكون مرغما على إعطاء هذه الحسنات لشخص كرهته فاغتبته أو سخرت منه أو ظلمته ولذلك سمي يوم التغابن تأمولوها جيدا ،وإياك أن تظن أن الثبات على الإستقامة أحد انجازاتك الشخصية فإن الله قال لسيد البشرية "ولولا أن ثبتناك"،فكيف أنت؟ حين اختارك الله لطريق هدايته ،ليس لأنك مميز ،أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك ،قد ينزعها منك فأي لحظة ،لذلك لاتغتر بعملك،ولا بعلمك، ولا بفكرك، ولا بعلاقاتك، ولا بفهك، ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، ولمن تراه دونك، ولا تفضح العاصي، واستر على المذنب، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه، "ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا"،اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، يامقل القلوب ثبت قلوبنا على دينك .
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
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