تأملوها ...

من أشد مايحزنك يوم الحساب أنك لا تستطيع أن تعطي أبيك أو أمك أو حتى ولدك وزوجتك حسنة واحدة مع حبك الشديد لهم، ولكن في المقابل ستكون مرغما على إعطاء هذه الحسنات لشخص كرهته فاغتبته أو سخرت منه أو ظلمته ولذلك سمي يوم التغابن تأمولوها جيدا ،وإياك أن تظن أن الثبات على الإستقامة أحد انجازاتك الشخصية فإن الله قال لسيد البشرية

"ولولا أن ثبتناك"،

فكيف أنت؟ حين اختارك الله لطريق هدايته ،ليس لأنك مميز ،أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك ،قد ينزعها منك فأي لحظة ،لذلك لاتغتر بعملك،ولا بعلمك، ولا بفكرك، ولا بعلاقاتك، ولا بفهك، ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، ولمن تراه دونك، ولا تفضح العاصي، واستر على المذنب، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه،

"ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا"،

اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، يامقل القلوب ثبت قلوبنا على دينك .

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"