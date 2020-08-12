ابك على نفسك

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,976
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ولعل في الدمعة رجعة
أتدري متى تبكي على نفسك ؟؟
عندما ترى المنكر و لا تنكره
عندما ترى الخير فتحقره
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ابك على نفسك
عندما تتحول الصلاة من عبادة إلى عبادة و من ساعة راحة إلى شقاء
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ابك على نفسك
ان رايت في نفسك قبولا الذنوب و حبا لمبارزة علام الغيوب
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ابك على نفسك
عندنا لا تجد لذة في العبادة و لا متعة في الطاعة
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ابك على نفسك
عندما تمتلا الهموم و تغرق الاحزان و انت تملك الثلث الاخير من الليل
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ابك على نفسك
عندما تهدر وقتك فيما لا ينفع و انت تعلم انك محاسب فتغفل
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ابك على نفسك
عندما تدمع عينك لمشهد مؤثر في فيلم او مسلسل بينما لا تتأثر عندنا سماع القران الكريم
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ابك على نفسك
عندما تدرك أنك أخطأت الطريق و قد مضى الكثير من العمر
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ابك على نفسك
بكاء المشفق...التائب ...العائد ...الراجحي رحمة مولاه و انت تعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم
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ابك على نفسك
عندما يحرك سكونا في الروح و غفلة الروح
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
155
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
/

أبشر ، سلمت يمناك أخي .. الله يرزقنا سكينة الروح وابصار القلب وضميرا حي وإيمانا بقينا عن كل غفلة يشرح صدرونا به ويهدينا لصراطه المستقيم
 
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