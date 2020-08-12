ابك على نفسك

ولعل في الدمعة رجعةأتدري متى تبكي على نفسك ؟؟عندما ترى المنكر و لا تنكرهعندما ترى الخير فتحقرهابك على نفسكعندما تتحول الصلاة من عبادة إلى عبادة و من ساعة راحة إلى شقاءابك على نفسكان رايت في نفسك قبولا الذنوب و حبا لمبارزة علام الغيوبابك على نفسكعندنا لا تجد لذة في العبادة و لا متعة في الطاعةابك على نفسكعندما تمتلا الهموم و تغرق الاحزان و انت تملك الثلث الاخير من الليلابك على نفسكعندما تهدر وقتك فيما لا ينفع و انت تعلم انك محاسب فتغفلابك على نفسكعندما تدمع عينك لمشهد مؤثر في فيلم او مسلسل بينما لا تتأثر عندنا سماع القران الكريمابك على نفسكعندما تدرك أنك أخطأت الطريق و قد مضى الكثير من العمرابك على نفسكبكاء المشفق...التائب ...العائد ...الراجحي رحمة مولاه و انت تعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقومابك على نفسكعندما يحرك سكونا في الروح و غفلة الروح