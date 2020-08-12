إلياس
:: عضو بارز ::
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- فار إلى الله
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- ذكر
ولعل في الدمعة رجعة
أتدري متى تبكي على نفسك ؟؟
عندما ترى المنكر و لا تنكره
عندما ترى الخير فتحقره
ابك على نفسك
عندما تتحول الصلاة من عبادة إلى عبادة و من ساعة راحة إلى شقاء
ابك على نفسك
ان رايت في نفسك قبولا الذنوب و حبا لمبارزة علام الغيوب
ابك على نفسك
عندنا لا تجد لذة في العبادة و لا متعة في الطاعة
ابك على نفسك
عندما تمتلا الهموم و تغرق الاحزان و انت تملك الثلث الاخير من الليل
ابك على نفسك
عندما تهدر وقتك فيما لا ينفع و انت تعلم انك محاسب فتغفل
ابك على نفسك
عندما تدمع عينك لمشهد مؤثر في فيلم او مسلسل بينما لا تتأثر عندنا سماع القران الكريم
ابك على نفسك
عندما تدرك أنك أخطأت الطريق و قد مضى الكثير من العمر
ابك على نفسك
بكاء المشفق...التائب ...العائد ...الراجحي رحمة مولاه و انت تعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم
ابك على نفسك
عندما يحرك سكونا في الروح و غفلة الروح
أتدري متى تبكي على نفسك ؟؟
عندما ترى المنكر و لا تنكره
عندما ترى الخير فتحقره
ابك على نفسك
عندما تتحول الصلاة من عبادة إلى عبادة و من ساعة راحة إلى شقاء
ابك على نفسك
ان رايت في نفسك قبولا الذنوب و حبا لمبارزة علام الغيوب
ابك على نفسك
عندنا لا تجد لذة في العبادة و لا متعة في الطاعة
ابك على نفسك
عندما تمتلا الهموم و تغرق الاحزان و انت تملك الثلث الاخير من الليل
ابك على نفسك
عندما تهدر وقتك فيما لا ينفع و انت تعلم انك محاسب فتغفل
ابك على نفسك
عندما تدمع عينك لمشهد مؤثر في فيلم او مسلسل بينما لا تتأثر عندنا سماع القران الكريم
ابك على نفسك
عندما تدرك أنك أخطأت الطريق و قد مضى الكثير من العمر
ابك على نفسك
بكاء المشفق...التائب ...العائد ...الراجحي رحمة مولاه و انت تعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم
ابك على نفسك
عندما يحرك سكونا في الروح و غفلة الروح