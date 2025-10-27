سنعود بإذن الله وسيعود المنتدى لنشاطه

فاتن سيلين

فاتن سيلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🌺سنعود بإذن الله وسيعود المنتدى لنشاطه..وسيعود الاعضاء لبيتهم كما كانوا..ويحلو اللقاء والنقاش والحماس والاستفادة من آراء وتجارب بعضنا البعض...
🌺ما يمر به الكثير من الاعضاء من ركود فكري هو غمامة صيف ما تلبث أن تمر بسرعة باذن الله ..
🌺نعم نحس بفتور ...باحزان ثقيلة تجثم على صدورنا كالجبال..فتشل مشاعرنا تفكيرنا أحاسيسنا ...
🌺نعم غارقون في ركود جمود كسل..ربما بسبب انتقالنا من فصل لفصل مع التزامن مع الدخول الاجتماعي..واحداث كثيرة محزنة عانينا منها ..فراق أعز إنسان في الكون "الأم".

🌺لكن سنعود بإذن الله..

🌺سيعود الغائبين والمنشغلين والكسولين..
🌺سنكون يد بيد كل حسب استطاعته ووقته ليبقى هذا المكان النظيف العائلي المحترم الذي يجمعنا في أوقات فراغنا كأسرة واحدة في القمة ..

🌺اجعلوها عطلة لاسترجاع النفس وعودوا.. بيتكم الثاني في انتظاركم لا تتركوه مهجور...

🌺وستعود لكم سيلين باذن الله وتعود لها نفسيتها المرتاحة يوما ما وتعود لكم بمواضيع جديدة لإكمال سلسلة راي وقضية مع قهوة مسائية ومواضيع أخرى تحب مناقشتها معكم في مختلف المجالات ...

🌺وأود شكر ولا كلمات ستوفي شكرهم
من واسوني مواساة الروح لروحها ليخرجوني من حزني بعد وفاة الحبيبة والغالية ومن يؤلمني فراقها أمي رحمها الله ورحم الله كل الامهات والاباء.
كل من قال لي كلمة طيبة من اخوتي هنا فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه .

🌼لكن الطيب والخلوق من هو بمثابة أبي الأمين محمد
🌼والحنونة الطيبة التي احس بحنان مشاعرها اتجاهي بصدق أم أمينة
🌼وأخي الطيب صاحب القلم المبدع عبد الرحيم
🌼وأخي الياس صاحب القلب الطيب.
لا كلمة شكر ستوفي شكري لكم..لكن لا افضل من الدعاء لكم في ظهر الغيب و وعد لن انساكم منه ابدا .


واخيرا اقول افتقد استاذي أبو فيصل لا أراه عسى غيابه خيرا.

تحياتي
اختكم سيلين
 
آخر تعديل:
بُنيتي @فاتن سيلين
شكراً لكِ من القلب على كلماتك المؤثرة و ذِكرك لي في موضوعك فخر لي
رسالتك كانت نبضاً من الوفاء و الكثير من الأمل
رحم الله والدتك و أسكنها فسيح جناته وجودك بيننا يضيء المكان و يمنحه روحاً لا تُنسى
موفقة حبيبتي
 
قال فاتن سيلين:
🌼لكن الطيب والخلوق من هو بمثابة أبي الأمين محمد
اهلاا بنتي فاتن انا معاك و راح اقف معاك ليس تكرما بل واجبا
سأرافقك حتى اراك في اعلى المراتب
و ستحققين امنيات والدتك رحمها الله

انتظر عودتك و عودة كل الاحباب و انا معاكم على طووول
لن افرط في المنتدى و لا في ساكني اللمة
 
وأخي الياس صاحب القلب الطيب.
شكرا ليك على الثناء و الشكر الطيب
انت اختي و بنيتي الصغيرة
رسالة شكر وتقدير وإحترام
لشخصكم الكريم
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله)
قال رسول الله ﷺ
: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتي ترو أنكم كافأتموه ...)
كلمة شكر وثناء
لك ملئ الأرض شكراً و احتراماً وفضلاً وكرماً أمام ما قدمته من جهدٍ وعطاءٍ لا تحمل قواميسي كلمة شكرٍ او عبارةُ اِمتنانٍ تعبر عما في القلب ولكن لعل دعواتنا تطرق أبواب السماء فتكون أبلغ حروفنا. بارك الله عطاءك ورزقك الله جناته وبارك الله في عملك ووقتك
عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير لشخص ما
فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير لابد أن تسبق حروفنا، وتنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا
شكر وعرفان وكل التحية والشكر والتقدير لصاحبة القلب الطيب ومحبة للخير الذي لا يكل ولا يمل من فعل الخير
 
نعم سنستمر وسيبقى منتدى اللمه منارا مشعا بعون الله ،
شكرا جزيلا لهذا الشعور المفعم بالأمل والذي لاشك سيكون حافزا لعودة الغائبين ..
وشكرا مكرره لحضورك الجميل ولجمال ما تطرحين …
 
قال ام أمينة:
بُنيتي @فاتن سيلين
شكراً لكِ من القلب على كلماتك المؤثرة و ذِكرك لي في موضوعك فخر لي
رسالتك كانت نبضاً من الوفاء و الكثير من الأمل
رحم الله والدتك و أسكنها فسيح جناته وجودك بيننا يضيء المكان و يمنحه روحاً لا تُنسى
موفقة حبيبتي
تستحقي ذلك أستاذتي الغالية 🌹
ربي يسعدك في الدارين 🤲
 
قال الامين محمد:
اهلاا بنتي فاتن انا معاك و راح اقف معاك ليس تكرما بل واجبا
سأرافقك حتى اراك في اعلى المراتب
و ستحققين امنيات والدتك رحمها الله

انتظر عودتك و عودة كل الاحباب و انا معاكم على طووول
لن افرط في المنتدى و لا في ساكني اللمة
ربي يحفظك ويسعدك في الدارين 🤲
استاذي الطيب
 
قال إلياس:
وأخي الياس صاحب القلب الطيب.
شكرا ليك على الثناء و الشكر الطيب
انت اختي و بنيتي الصغيرة
رسالة شكر وتقدير وإحترام
لشخصكم الكريم
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله)
قال رسول الله ﷺ
: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتي ترو أنكم كافأتموه ...)
كلمة شكر وثناء
لك ملئ الأرض شكراً و احتراماً وفضلاً وكرماً أمام ما قدمته من جهدٍ وعطاءٍ لا تحمل قواميسي كلمة شكرٍ او عبارةُ اِمتنانٍ تعبر عما في القلب ولكن لعل دعواتنا تطرق أبواب السماء فتكون أبلغ حروفنا. بارك الله عطاءك ورزقك الله جناته وبارك الله في عملك ووقتك
عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير لشخص ما
فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير لابد أن تسبق حروفنا، وتنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا
شكر وعرفان وكل التحية والشكر والتقدير لصاحبة القلب الطيب ومحبة للخير الذي لا يكل ولا يمل من فعل الخير
شكرا اخي الياس على كلامك الطيب ربي يحفظك ويحقق لك كل ما تتمناه ويسعدك في الدارين 🤲
 
قال aljentel:
نعم سنستمر وسيبقى منتدى اللمه منارا مشعا بعون الله ،
شكرا جزيلا لهذا الشعور المفعم بالأمل والذي لاشك سيكون حافزا لعودة الغائبين ..
وشكرا مكرره لحضورك الجميل ولجمال ما تطرحين …
العفو اخي الكريم
ربي يسعدك في الدارين 🤲
 
قال فاتن سيلين:
واخيرا اقول افتقد استاذي أبو فيصل لا أراه عسى غيابه خيرا.
واني لافتقد المنتدى رواده الفاعلين المتميزين مواضيع الصاخبين ظلال المتطفلين وهمسات المتكتمين واني لمن العائدين ولو بعد حين.
 
قال أبو عاتكة:
واني لافتقد المنتدى رواده الفاعلين المتميزين مواضيع الصاخبين ظلال المتطفلين وهمسات المتكتمين واني لمن العائدين ولو بعد حين.
راح نصبر عليك ثلاث او اربع ايام
اذا ما طلقوكش هاذ العصابة لي راها محتجزاتك راح نهز المليار
و نجيب كل اللمة و نجي نحررك بوفيصل حبيبي
 
قال الامين محمد:
راح نصبر عليك ثلاث او اربع ايام
اذا ما طلقوكش هاذ العصابة لي راها محتجزاتك راح نهز المليار
و نجيب كل اللمة و نجي نحررك بوفيصل حبيبي
ساقوم بتشكيل عصابة اذا واكون زعيمها واول ضحاياها في نفس الوقت المهم عجلو بالمريار
 
قال أبو عاتكة:
واني لافتقد المنتدى رواده الفاعلين المتميزين مواضيع الصاخبين ظلال المتطفلين وهمسات المتكتمين واني لمن العائدين ولو بعد حين.
الحمد لله انك بخير استاذي ودخلت للمنتدى
 
تحية طيبة..💐
ما ضاع بيتّ له رُوّاد أوفياء... وطاقم ساهر قائم..
 
