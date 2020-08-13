أسرار الحب الإلهي ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدن محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اسرار الحب الإلهي
يقول ابن القيم
في مدارج السالكين
الحب سر الوجود، ويقول شيخه ابن تيمية : الحب هو سر كل حركة في الوجود ،الله عز في علاه لايريد من البشر عبادات جافة او ليس فيها وصل وحب وشوق وتجلي مع الله سبحانه وتعالى ،لو تعيش الحب الإلهي ،سوف تنفتح أبواب أغلقت لغيرك، وسوف يخصك الله سبحانه وتعالى بما لم يخص به غيرك، أحباب الله لهم عطاءات خاصة، ومن أبرزها "يؤتي الحكمة من يشاء " عندما يعطيك الله الحكمة ،فإنك تملك حسن التصرف، الحكمة لاتوهب إلا لأحبابه ،إذا أحبك الله رزقم السكينة ،في عالم يموج بالقلق والتوتر والمخاوف والإضطراب والحيرة، تمر علينا حالات من الحيرة والضبابية وغياب من الرؤية وخوف أحيانا من قرارات مصيرية ،الله إذا أحبك رزقك التسديد ويسر لك ذلك، الله الذي يحبك يأخذ بيدك لشاطئ الأمان ،إذا أحبك الله جعل حبك في قلوب العباد، ويسر لك العسير، قرب لك الصديق ،وخذل لك العدو ،تمر علينا أزمات خانقة ،ومنعطفات خطيرة في خياتنا، لكن الله مع أحبابه يبشرهم، ويصبرهم، ويرسل إليهم الرسائل ،الرؤيا الصالحة بشارة خير لأحبابه وخاصته ،إذا أحبك الله رزقك الرضا، ورضيت بالقليل حتى اذا كانت امكانيتك بسيطة ومكاسبك قليلة ،مع الرضا قلبك جنة عريضة ونفسك بستان مزهر ،يرزق الله الجمال والمال والخطوة والمنصب لعامة الناس، لكنه لايرزق الرضا والسكينة والحكمة والمحبة والسعادة إلا لخاصته ،لاتعيشوا مع الله حياة جافة جامدة ،عيشوا معه بقرب وحب وشوق ،قربوا منه يقرب منكم ،أذكروه يذكركم ،ولذكر الله أكبر.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدن محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اسرار الحب الإلهي
يقول ابن القيم
في مدارج السالكين
الحب سر الوجود، ويقول شيخه ابن تيمية : الحب هو سر كل حركة في الوجود ،الله عز في علاه لايريد من البشر عبادات جافة او ليس فيها وصل وحب وشوق وتجلي مع الله سبحانه وتعالى ،لو تعيش الحب الإلهي ،سوف تنفتح أبواب أغلقت لغيرك، وسوف يخصك الله سبحانه وتعالى بما لم يخص به غيرك، أحباب الله لهم عطاءات خاصة، ومن أبرزها "يؤتي الحكمة من يشاء " عندما يعطيك الله الحكمة ،فإنك تملك حسن التصرف، الحكمة لاتوهب إلا لأحبابه ،إذا أحبك الله رزقم السكينة ،في عالم يموج بالقلق والتوتر والمخاوف والإضطراب والحيرة، تمر علينا حالات من الحيرة والضبابية وغياب من الرؤية وخوف أحيانا من قرارات مصيرية ،الله إذا أحبك رزقك التسديد ويسر لك ذلك، الله الذي يحبك يأخذ بيدك لشاطئ الأمان ،إذا أحبك الله جعل حبك في قلوب العباد، ويسر لك العسير، قرب لك الصديق ،وخذل لك العدو ،تمر علينا أزمات خانقة ،ومنعطفات خطيرة في خياتنا، لكن الله مع أحبابه يبشرهم، ويصبرهم، ويرسل إليهم الرسائل ،الرؤيا الصالحة بشارة خير لأحبابه وخاصته ،إذا أحبك الله رزقك الرضا، ورضيت بالقليل حتى اذا كانت امكانيتك بسيطة ومكاسبك قليلة ،مع الرضا قلبك جنة عريضة ونفسك بستان مزهر ،يرزق الله الجمال والمال والخطوة والمنصب لعامة الناس، لكنه لايرزق الرضا والسكينة والحكمة والمحبة والسعادة إلا لخاصته ،لاتعيشوا مع الله حياة جافة جامدة ،عيشوا معه بقرب وحب وشوق ،قربوا منه يقرب منكم ،أذكروه يذكركم ،ولذكر الله أكبر.