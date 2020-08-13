أسرار الحب الإلهي ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدن محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اسرار الحب الإلهي

يقول ابن القيم

في مدارج السالكين

الحب سر الوجود،

ويقول شيخه ابن تيمية :

الحب هو سر كل حركة في الوجود ،الله عز في علاه لايريد من البشر عبادات جافة او ليس فيها وصل وحب وشوق وتجلي مع الله سبحانه وتعالى ،لو تعيش الحب الإلهي ،سوف تنفتح أبواب أغلقت لغيرك، وسوف يخصك الله سبحانه وتعالى بما لم يخص به غيرك، أحباب الله لهم عطاءات خاصة، ومن أبرزها

"يؤتي الحكمة من يشاء "