بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الصلاة خير من النوم

أفضل بداية اليوم :هي صلاة الفجر في وقتها الصلاة خير من النوم ،ان لم تكن أول قراراتك وأولوياتك الإستيقاظ لصلاة الفجر في موعدها ،فلا قيمة لتخطيط باقي يومك ،فقد خسرت بداية النجاح والفلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر ياابن آدم لايطلبنك الله من ذمته بشيئ" رواه مسلم،

في الفجر سنة ركز عليها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله:

"ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها"رواه مسلم،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ،ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا"متفق عليه