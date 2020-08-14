الصلاة خير من النوم ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الصلاة خير من النوم

أفضل بداية اليوم :هي صلاة الفجر في وقتها الصلاة خير من النوم ،ان لم تكن أول قراراتك وأولوياتك الإستيقاظ لصلاة الفجر في موعدها ،فلا قيمة لتخطيط باقي يومك ،فقد خسرت بداية النجاح والفلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر ياابن آدم لايطلبنك الله من ذمته بشيئ" رواه مسلم، في الفجر سنة ركز عليها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله:"ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها"رواه مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ،ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا"متفق عليه في هذا الحديث :دليل على عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر والعشاء من علامات النفاق، وفيه :إيماء على عظم ثواب الآتي إليهما، صلاة الفجر هي صلاة الصادقين صلاة العابدين الزاهدين ،صلاة الفجر ليست فقط مجرد فريضة تنحيها عن عاتقك بأدائها بل هي سر السعادة وخير ماتفتتح به يومك وهي أحب الصلوات إلى الله، يكفي أن قرآنها مشهود ،صلاة الفجر راحة للنفوس وانشراح للصدور وسكينة للقلوب، ومغفرة من علام الغيوب وسعادة ليس لها مثيل .
 
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soso ana

soso ana

:: نجمة اللمة ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
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هنا
الجنس
أنثى
بارك الله فيك
وجزاك بكل حرف حسنة
مشكورة على الموضوع القيم
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي و ما خطته أناملك جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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