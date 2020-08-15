

معاملة السقط

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3817‏)‏



س2‏:‏

أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء‏؟‏



ج2‏:‏

كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «السقط يصلى عليه» ‏[ ‏ أخرجه أحمد 4/248-249، 249، وأبو داود 3/523 برقم ‏(‏3180‏)‏، والترمذي 3/341 برقم ‏(‏1031‏)‏، والنسائي 4/56، 58 برقم ‏(‏1942، 1948‏)‏، وابن ماجه 1/483 برقم ‏(‏1507‏)‏، والحاكم 1/355، 363، والطيالسي ‏(‏ص/96‏)‏ برقم ‏(‏702‏)‏، والبيهقي 4/8،25‏]‏ ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك‏.‏



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9820‏)‏



س2‏:‏

كثيراً ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليها، أم ترمى مع النفايات‏؟‏ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، وهل يسمى‏؟‏



ج2‏:

‏ إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين، ودفن في مقابر المسلمين، وسمي‏.‏



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12214‏)‏



س‏:‏ أفيد سماحتكـم بأن لي زوجـة وقـد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله، وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى، وكلما جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها، ويعملون لها عملية تنظيف، ولا أدري ماذا يفعلون بالجنين، وهل يجب دفنه أم لا وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي، هل يجب علي تسميتهم وهل يجب علي تميمة لهم أم لا‏؟‏

ج‏:‏

إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي ​

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز