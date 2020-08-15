شكون فينا منتابوش فضول تجاه حاجات مثلا

واسئلة من نوع :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهوفجاه كعادة كل افكاري كنت قاعدة وتطيح علي فكرةوهي كالاتي:العنوان بروحو يعبر على المحتوى : علاه ؟سؤال كامل نطرحوه يمكن اكثر من انفاسنااما هذي المرة رح نطرحوه بطريقة مختلفةعلاه السما زرقاءعلاه الفريجيدار يبرد وكيفاشعلاه القلب ميعياشعلاه الظلمة تختفي كي نشعلو الضوعلاه حياتي مش كيف حابهاعلاه معنديش الزهرعلاه مش قادر نكون ناجحشخصيا انتابتني بزاف اسئلة وبما اني نحب نشارك وش تعلمت رح نعملها سلسة نحاول تكون عدة اسئلة اسبوعياانا مهمتي البحث وانتم تقدروا تقترحو علي اسئلة ونتعرفوا على حاجات جدد بطريقة سهلة ورح نحاول نبسط كلش{ علابالي راني منزلة بزاف مواضيع والتنسيق والوقت ووزدت هذي السلسلة مي راني قدها باذن الله في يدي شهر ونصف ان شاء الله نخلصهم كاملودوك :اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...لي حاب يساعد يتفضل ورح نفتحواا مجموعةلي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار يتفضلفي امان الله