#علاه why

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
347
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفجاه كعادة كل افكاري كنت قاعدة وتطيح علي فكرة 🙄 وهي كالاتي:

العنوان بروحو يعبر على المحتوى : علاه ؟

سؤال كامل نطرحوه يمكن اكثر من انفاسنا 🤔

اما هذي المرة رح نطرحوه بطريقة مختلفة

شكون فينا منتابوش فضول تجاه حاجات مثلا :
علاه السما زرقاء
علاه الفريجيدار يبرد وكيفاش
علاه القلب ميعياش
علاه الظلمة تختفي كي نشعلو الضو

واسئلة من نوع :
علاه حياتي مش كيف حابها
علاه معنديش الزهر
علاه مش قادر نكون ناجح


شخصيا انتابتني بزاف اسئلة وبما اني نحب نشارك وش تعلمت رح نعملها سلسة نحاول تكون عدة اسئلة اسبوعيا

انا مهمتي البحث وانتم تقدروا تقترحو علي اسئلة ونتعرفوا على حاجات جدد بطريقة سهلة ورح نحاول نبسط كلش

{ علابالي راني منزلة بزاف مواضيع والتنسيق والوقت ووزدت هذي السلسلة مي راني قدها باذن الله في يدي شهر ونصف ان شاء الله نخلصهم كامل ✌ }

ودوك :
اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...
لي حاب يساعد يتفضل ورح نفتحواا مجموعة 🦋
لي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار يتفضل 👇

في امان الله ✨
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,050
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وعلاه و كيف و لماذا و قد و لم كلها من الشيطان علينا الايمان بالقضاء والقدر
بارك الله فيك اختي الكريم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
347
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وعلاه و كيف و لماذا و قد و لم كلها من الشيطان علينا الايمان بالقضاء والقدر


بارك الله فيك اختي الكريم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين

وفيك بارك اخي
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قال إلياس:
وعلاه و كيف و لماذا و قد و لم كلها من الشيطان علينا الايمان بالقضاء والقدر
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ايه ولكن عفوا انا اسئلتي عادية ومقلتش حاجة تع شرك ولا كفرت بالقضاء والقدر يعني ! مفهمتش الغاية من عبارتك هذي بالذات ؟؟ الفكرة لاشباع الفضول ومعرفة الغاية والية بعض الحاجات رفعا للجهل وفقط ورح تكون بعيدة على الجانب الديني تفاديا للتداخلات 🙂
 
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