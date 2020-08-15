ONjINE
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفجاه كعادة كل افكاري كنت قاعدة وتطيح علي فكرة وهي كالاتي:
العنوان بروحو يعبر على المحتوى : علاه ؟
سؤال كامل نطرحوه يمكن اكثر من انفاسنا
اما هذي المرة رح نطرحوه بطريقة مختلفة
شكون فينا منتابوش فضول تجاه حاجات مثلا :
علاه السما زرقاء
علاه الفريجيدار يبرد وكيفاش
علاه القلب ميعياش
علاه الظلمة تختفي كي نشعلو الضو
واسئلة من نوع :
علاه حياتي مش كيف حابها
علاه معنديش الزهر
علاه مش قادر نكون ناجح
شخصيا انتابتني بزاف اسئلة وبما اني نحب نشارك وش تعلمت رح نعملها سلسة نحاول تكون عدة اسئلة اسبوعيا
انا مهمتي البحث وانتم تقدروا تقترحو علي اسئلة ونتعرفوا على حاجات جدد بطريقة سهلة ورح نحاول نبسط كلش
{ علابالي راني منزلة بزاف مواضيع والتنسيق والوقت ووزدت هذي السلسلة مي راني قدها باذن الله في يدي شهر ونصف ان شاء الله نخلصهم كامل }
ودوك :
اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...
لي حاب يساعد يتفضل ورح نفتحواا مجموعة
لي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار يتفضل
في امان الله
وفجاه كعادة كل افكاري كنت قاعدة وتطيح علي فكرة وهي كالاتي:
العنوان بروحو يعبر على المحتوى : علاه ؟
سؤال كامل نطرحوه يمكن اكثر من انفاسنا
اما هذي المرة رح نطرحوه بطريقة مختلفة
شكون فينا منتابوش فضول تجاه حاجات مثلا :
علاه السما زرقاء
علاه الفريجيدار يبرد وكيفاش
علاه القلب ميعياش
علاه الظلمة تختفي كي نشعلو الضو
واسئلة من نوع :
علاه حياتي مش كيف حابها
علاه معنديش الزهر
علاه مش قادر نكون ناجح
شخصيا انتابتني بزاف اسئلة وبما اني نحب نشارك وش تعلمت رح نعملها سلسة نحاول تكون عدة اسئلة اسبوعيا
انا مهمتي البحث وانتم تقدروا تقترحو علي اسئلة ونتعرفوا على حاجات جدد بطريقة سهلة ورح نحاول نبسط كلش
{ علابالي راني منزلة بزاف مواضيع والتنسيق والوقت ووزدت هذي السلسلة مي راني قدها باذن الله في يدي شهر ونصف ان شاء الله نخلصهم كامل }
ودوك :
اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...
لي حاب يساعد يتفضل ورح نفتحواا مجموعة
لي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار يتفضل
في امان الله