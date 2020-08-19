#علاه why & #كيفاش how

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
447
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت من قبل طرحت فكرة : هاو ليكو الرابط 👈 #علاه why

واللي كانت الاراء حولها متضاربة لكن رغم كلشي انا قررت نكمل فيها لاني حاستها مفيدة 😌

والهدف او الدافع لي خلاني نطرحها حتى نقدروا نفهموا حاجات من حولنا رجعنا نعتبروها امور بديهية

نفهموها بتفاسير علمية مش غير هكذا وخلاص

من قبل كان الموضوع #علاه why برك

اما شفت انو معرفتنا للسبب مش كافي ولازم نعرفوا تاني الاية والطريقة على هكذا زدت #كيفاش how 🙃

وحتى نقدر نباشر بالسلسة نحتاج انكم تمدولي حتى انتم اسئلة تبدا ب : #علاه why & #كيفاش how ✌

من قبل كانت قائمة برك لل - العلاهات - ذوك نضمولها - الكيفاشات - 😂😂💁‍♀️

انا لحد دوك وجدت قائمة اولية بحجات واسئلة اثاروا فضولي واهتمامي وحبيت نفتحلكم المجال حتى انتم لاقتراحاتكم ✨

وكالعادة المجال مفتوح :

لي حاب يساعد او يحسن المحتوى يتفضل 🦋
لي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار او حتى اعتراض يتفضل 👇

وفالاخير :

اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...

ارحب بجميع الانتقادات ومستعدة للنقاش دوما لكن في حدود الفكرة 🙂

في امان الله ✨
 
آخر تعديل:
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
447
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
هايليك عملتلكم اشارة حتى تمدوا رايكم والحاضر يعلم الغايب 🙃

{ بالمناسبة راني حدثت قائمة الاشارات وزدت اعضاء هه جبتهم من -الاعضاء الذين تواجدو خلال 24 ساعة - تسما قادر يكون كاش واحد مكرر وزيد معظمهم منعرفهمش 🙄 😂 زدت 21 عضو تقريبا مرحبا بيكم الاغلبية شفت ليهم مواضيع مؤخرا }

نتمنى فكل موضوع تحطوه تديرو كوبي كولي للقائمة هذي حتى كامل يطلعوا على المواضيع ويلحقوا عن نفسي رح نضيفها للمواضيع لي راح نزلها مستقبلا خاطر لازم نحركوا التفاعل والنشاط فالمنتدى شوي ولازم كل عضو يمد رايو وتكون كاينة نقاشات هادفة وتاني لازم القائمة تتحدث باستمرار وقادر العضو لي ملقاش اسموا يضيفوا وكل ماتحدثوها اعلمونا 😌

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