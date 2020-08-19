علاه why & #كيفاش how

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكنت من قبل طرحت فكرة : هاو ليكو الرابطواللي كانت الاراء حولها متضاربة لكن رغم كلشي انا قررت نكمل فيها لاني حاستها مفيدةوالهدف او الدافع لي خلاني نطرحها حتى نقدروا نفهموا حاجات من حولنا رجعنا نعتبروها امور بديهيةنفهموها بتفاسير علمية مش غير هكذا وخلاصمن قبل كان الموضوع #علاه why بركاما شفت انو معرفتنا للسبب مش كافي ولازم نعرفوا تاني الاية والطريقة على هكذا زدت #كيفاش howوحتى نقدر نباشر بالسلسة نحتاج انكم تمدولي حتى انتم اسئلة تبدا ب : #علاه why & #كيفاش howمن قبل كانت قائمة برك لل - العلاهات - ذوك نضمولها - الكيفاشات -انا لحد دوك وجدت قائمة اولية بحجات واسئلة اثاروا فضولي واهتمامي وحبيت نفتحلكم المجال حتى انتم لاقتراحاتكموكالعادة المجال مفتوح :لي حاب يساعد او يحسن المحتوى يتفضللي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار او حتى اعتراض يتفضلوفالاخير :اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...ارحب بجميع الانتقادات ومستعدة للنقاش دوما لكن في حدود الفكرةفي امان الله