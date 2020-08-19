ONjINE
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت من قبل طرحت فكرة : هاو ليكو الرابط #علاه why
واللي كانت الاراء حولها متضاربة لكن رغم كلشي انا قررت نكمل فيها لاني حاستها مفيدة
والهدف او الدافع لي خلاني نطرحها حتى نقدروا نفهموا حاجات من حولنا رجعنا نعتبروها امور بديهية
نفهموها بتفاسير علمية مش غير هكذا وخلاص
من قبل كان الموضوع #علاه why برك
اما شفت انو معرفتنا للسبب مش كافي ولازم نعرفوا تاني الاية والطريقة على هكذا زدت #كيفاش how
وحتى نقدر نباشر بالسلسة نحتاج انكم تمدولي حتى انتم اسئلة تبدا ب : #علاه why & #كيفاش how
من قبل كانت قائمة برك لل - العلاهات - ذوك نضمولها - الكيفاشات -
انا لحد دوك وجدت قائمة اولية بحجات واسئلة اثاروا فضولي واهتمامي وحبيت نفتحلكم المجال حتى انتم لاقتراحاتكم
وكالعادة المجال مفتوح :
لي حاب يساعد او يحسن المحتوى يتفضل
لي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار او حتى اعتراض يتفضل
وفالاخير :
اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...
ارحب بجميع الانتقادات ومستعدة للنقاش دوما لكن في حدود الفكرة
في امان الله
كنت من قبل طرحت فكرة : هاو ليكو الرابط #علاه why
واللي كانت الاراء حولها متضاربة لكن رغم كلشي انا قررت نكمل فيها لاني حاستها مفيدة
والهدف او الدافع لي خلاني نطرحها حتى نقدروا نفهموا حاجات من حولنا رجعنا نعتبروها امور بديهية
نفهموها بتفاسير علمية مش غير هكذا وخلاص
من قبل كان الموضوع #علاه why برك
اما شفت انو معرفتنا للسبب مش كافي ولازم نعرفوا تاني الاية والطريقة على هكذا زدت #كيفاش how
وحتى نقدر نباشر بالسلسة نحتاج انكم تمدولي حتى انتم اسئلة تبدا ب : #علاه why & #كيفاش how
من قبل كانت قائمة برك لل - العلاهات - ذوك نضمولها - الكيفاشات -
انا لحد دوك وجدت قائمة اولية بحجات واسئلة اثاروا فضولي واهتمامي وحبيت نفتحلكم المجال حتى انتم لاقتراحاتكم
وكالعادة المجال مفتوح :
لي حاب يساعد او يحسن المحتوى يتفضل
لي عندوا اقتراح او انتقاد او افكار او حتى اعتراض يتفضل
وفالاخير :
اعطيوني رايكم بخصوص السلسة ...
ارحب بجميع الانتقادات ومستعدة للنقاش دوما لكن في حدود الفكرة
في امان الله
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