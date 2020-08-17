بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا"

إن لم تكن في آخر الليل من المصلين كن من المستغفرين بالأسحار

"وبالإسحار هم يستغفرون"

،يقول ابن كثير رحمه الله:

من اتصف بصفة الإستغفار ،يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته،

الليل ليس للهم والحزن، بل للسكن والتسبيح والسجود

"وجعل الليل سكنا" ،"ومن آناء الليل فسبح" ،"ومن الليل فاسجد" ،"ومن الليل فسبحه وأدبار السجود"

كم فينا من غافل عن كنوز الليل ،وعطايا الله الممدودة ،

" والمستغفرين بالأسحار"

حين يسدل الليل ستاره يكون للإستغفار معنى تعرفه قلوب الصالحين .