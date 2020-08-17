"والمستغفرين بالأسحار" ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,335
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا" إن لم تكن في آخر الليل من المصلين كن من المستغفرين بالأسحار "وبالإسحار هم يستغفرون" ،يقول ابن كثير رحمه الله: من اتصف بصفة الإستغفار ،يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته، الليل ليس للهم والحزن، بل للسكن والتسبيح والسجود "وجعل الليل سكنا" ،"ومن آناء الليل فسبح" ،"ومن الليل فاسجد" ،"ومن الليل فسبحه وأدبار السجود"كم فينا من غافل عن كنوز الليل ،وعطايا الله الممدودة ،" والمستغفرين بالأسحار" حين يسدل الليل ستاره يكون للإستغفار معنى تعرفه قلوب الصالحين .
استغفر الله العظيم وأتوب إليه،
استغفر الله، استغفر الله.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,102
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
استغفر الله العظيم
استغفر الله و اتوب اليك
استغفر الله
بارك الله فيك اختي على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,335
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
استغفر الله العظيم
استغفر الله و اتوب اليك
استغفر الله
بارك الله فيك اختي على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
وفيك بارك االله
مشكور
جزاك الله خيرا
وربي يسعدك
 
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