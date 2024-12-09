من وصايا النبي صل الله عليه وسلم

من وصايا رسول اللهﷺ



عن عبد الله ابن عُمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلمﷺ عنِ القَزعِ" متفق عَلَيْهِ.

وعَنْهُ t قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صلى الله عليه وسلموﷺ صبِيًّا قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِي وَمُسْلِم.

فهذه الأحاديث تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله، هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلمﷺ ﷺ لأصحاب الصبي: احلقوه كله، أو دعوه كله، ونهى عن القزع، وسُمِّيَ قزعًا لأنه قطع، قطعة كذا، وقطعة كذا، كقزع السحاب، قطعة محلوقة، وقطعة غير محلوقة.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” منقول... اللهم اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم امين يارب العالمين



اللهم أتى نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها و مولاها يا رب العالمين



ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما



اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب العالمين



اللهم اتنا فى الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار



اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا و فى القبر مؤنسا و يوم القيامة شفيعا لنا يا رب العالمين اللهم امين يارب العالمين



اللهم ارزقنا شفاعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم



اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك يا رب العالمين



اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يارب العالمين اللهم امين يارب العالمين



اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا ارحم الراحمين يا الله



اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعاء يارب العالمين اللهم امين يارب العالمين



اللهم اغفر لموتانا و موتاكم و موتى المسلمين اجمعين في مشارق الأرض و مغاربها اللهم اجعل ثقل موازين حسناتهم كثقل السموات والأرض واضعاف اضعافهم يا رب العالمين اللهم امين يارب العالمين

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اللهم نور قلوبنا بنور الايمان والتقوى يارب العالمين اللهم امين يارب العالمين



اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم امين يارب العالمين



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد



اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك و رضى نفسك و زنة عرشك ومداد كلماتك عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



لا اله الا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيئ قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون



اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يارب العالمين وأمتنا على كلمه التوحيد شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ