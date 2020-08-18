أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ وايت هافن Whitehaven Beach

ONjINE
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتماما لسلسلة #أجمل الشواطئ حول العالم اليوم ان شاء الله ساضع العدد الرابع الذي سيكون حول شاطئ وايت هافن، أستراليا
{عندي مدة محطيتش الشواطئ حسيت روحي هجرت السلسة الله غالب الوقت }
لمن اراد الاطلاع على الاعداد السابقة ارفقت الرابط اسفله
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho
#أجمل الشواطئ حول العالم ..... شاطئ خليج كامبس Camps Bay Beach
كلمحة بسيطة :
أجواء طبيعية هادئة ومغامرات رياضية في نفس الموقع
تم اكتشافه عام 1879 وهو يمتد لسبعة كيلومترات على جزيرة وايت سانداي الأسترالية. حصل وايت هافن على جائزة أنظف شاطئ في كوينزلاند عام 2008، وهو ضمن الشواطئ الصديقة للبيئة إذ يُمنع فيه التدخين ويحظر دخول أو اصطحاب الكلاب.
الرمال البيضاء هي من أهم السمات المميزة لشاطئ وايت هافن نظرًا لمظهرها البديع وعدم احتفاظها بالحرارة مما يمكنكم من المشي عليها بدون حذاء مهما كانت درجة الحرارة. للوصول إلى الجزيرة، يمكنكم ارتياد القوارب أو الطائرات الهليكوبتر أو الطائرات المائية.
نرشح زيارة شاطئ وايت هافن بقوة عند زيارتكم لأستراليا والاستمتاع بتناول وجبة الغداء في هذا الموقع الساحر أو متابعة مسابقة السباحة التي تُعقد في شهر نوفمبر من كل عام إذا كنتم من محبي الرياضة.
وكالعادة ساعتمد على موقع tripadvisor أكبر منصة للسفر في العالم لإيجاد افضل الأماكن والأنشطة السياحية في اي مكان.
لعرض صور حصرية لقيتها فتعليقات موقع tripadvisor يعني مش رح تلقاوها فغوغل { للامانة } هي للمسافرين لي زارو الشاطئ
ليكوا الصورة قداه ساحرة بمعنى الكلمة
تدرج الماء والرمل واللون وانعكاس اشعة الشمس واو تفاصيل روعة هذا اكيد لازم نروحلو ان شاء الله
للراحة النفسية عنوان
كاضافة :
جزيرة وايت ساندي (بالإنجليزية: Whitsunday island) هي أكبر جزيرة في مجموعة جزر وايت سانداي الواقعة قبالة ساحل كوينزلاند، أستراليا . تم تقييم شاطئ وايتهيفن الواقع في الجزيرة كأفضل شاطئ صديق للبيئة في العالم من خلال سي إن إن في يوليو 2010.
تم اكتشاف الجزيرة من قبل الكابتن جيمس كوك في أوائل يونيو عام 1770، وتغطي الجزيرة مساحة 27508 هكتار (275.08 كم).
كوينزلاند (Queensland) هي ولاية تقع في شمال شرق أستراليا. تعد ثاني أكبر ولايات أستراليا مساحة، وثالثها من حيث عدد السكان. عاصمتها بريزبان.
رح نتابع فالرد اسفله
اتماما لسلسلة #أجمل الشواطئ حول العالم اليوم ان شاء الله ساضع العدد الرابع الذي سيكون حول شاطئ وايت هافن، أستراليا
{عندي مدة محطيتش الشواطئ حسيت روحي هجرت السلسة الله غالب الوقت }
لمن اراد الاطلاع على الاعداد السابقة ارفقت الرابط اسفله
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho
#أجمل الشواطئ حول العالم ..... شاطئ خليج كامبس Camps Bay Beach
كلمحة بسيطة :
أجواء طبيعية هادئة ومغامرات رياضية في نفس الموقع
تم اكتشافه عام 1879 وهو يمتد لسبعة كيلومترات على جزيرة وايت سانداي الأسترالية. حصل وايت هافن على جائزة أنظف شاطئ في كوينزلاند عام 2008، وهو ضمن الشواطئ الصديقة للبيئة إذ يُمنع فيه التدخين ويحظر دخول أو اصطحاب الكلاب.
الرمال البيضاء هي من أهم السمات المميزة لشاطئ وايت هافن نظرًا لمظهرها البديع وعدم احتفاظها بالحرارة مما يمكنكم من المشي عليها بدون حذاء مهما كانت درجة الحرارة. للوصول إلى الجزيرة، يمكنكم ارتياد القوارب أو الطائرات الهليكوبتر أو الطائرات المائية.
نرشح زيارة شاطئ وايت هافن بقوة عند زيارتكم لأستراليا والاستمتاع بتناول وجبة الغداء في هذا الموقع الساحر أو متابعة مسابقة السباحة التي تُعقد في شهر نوفمبر من كل عام إذا كنتم من محبي الرياضة.
وكالعادة ساعتمد على موقع tripadvisor أكبر منصة للسفر في العالم لإيجاد افضل الأماكن والأنشطة السياحية في اي مكان.
لعرض صور حصرية لقيتها فتعليقات موقع tripadvisor يعني مش رح تلقاوها فغوغل { للامانة } هي للمسافرين لي زارو الشاطئ
ليكوا الصورة قداه ساحرة بمعنى الكلمة
تدرج الماء والرمل واللون وانعكاس اشعة الشمس واو تفاصيل روعة هذا اكيد لازم نروحلو ان شاء الله
للراحة النفسية عنوان
كاضافة :
جزيرة وايت ساندي (بالإنجليزية: Whitsunday island) هي أكبر جزيرة في مجموعة جزر وايت سانداي الواقعة قبالة ساحل كوينزلاند، أستراليا . تم تقييم شاطئ وايتهيفن الواقع في الجزيرة كأفضل شاطئ صديق للبيئة في العالم من خلال سي إن إن في يوليو 2010.
تم اكتشاف الجزيرة من قبل الكابتن جيمس كوك في أوائل يونيو عام 1770، وتغطي الجزيرة مساحة 27508 هكتار (275.08 كم).
كوينزلاند (Queensland) هي ولاية تقع في شمال شرق أستراليا. تعد ثاني أكبر ولايات أستراليا مساحة، وثالثها من حيث عدد السكان. عاصمتها بريزبان.
رح نتابع فالرد اسفله