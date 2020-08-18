#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ وايت هافن Whitehaven Beach

ONjINE

ONjINE

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إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتماما لسلسلة #أجمل الشواطئ حول العالم اليوم ان شاء الله ساضع العدد الرابع الذي سيكون حول شاطئ وايت هافن، أستراليا

{عندي مدة محطيتش الشواطئ حسيت روحي هجرت السلسة 😂 الله غالب الوقت }

لمن اراد الاطلاع على الاعداد السابقة ارفقت الرابط اسفله ✌
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho
#أجمل الشواطئ حول العالم ..... شاطئ خليج كامبس Camps Bay Beach

كلمحة بسيطة :


أجواء طبيعية هادئة ومغامرات رياضية في نفس الموقع

تم اكتشافه عام 1879 وهو يمتد لسبعة كيلومترات على جزيرة وايت سانداي الأسترالية. حصل وايت هافن على جائزة أنظف شاطئ في كوينزلاند عام 2008، وهو ضمن الشواطئ الصديقة للبيئة إذ يُمنع فيه التدخين ويحظر دخول أو اصطحاب الكلاب.

الرمال البيضاء هي من أهم السمات المميزة لشاطئ وايت هافن نظرًا لمظهرها البديع وعدم احتفاظها بالحرارة مما يمكنكم من المشي عليها بدون حذاء مهما كانت درجة الحرارة. للوصول إلى الجزيرة، يمكنكم ارتياد القوارب أو الطائرات الهليكوبتر أو الطائرات المائية.

نرشح زيارة شاطئ وايت هافن بقوة عند زيارتكم لأستراليا والاستمتاع بتناول وجبة الغداء في هذا الموقع الساحر أو متابعة مسابقة السباحة التي تُعقد في شهر نوفمبر من كل عام إذا كنتم من محبي الرياضة.

وكالعادة ساعتمد على موقع tripadvisor أكبر منصة للسفر في العالم لإيجاد افضل الأماكن والأنشطة السياحية في اي مكان.
لعرض صور حصرية لقيتها فتعليقات موقع tripadvisor يعني مش رح تلقاوها فغوغل { للامانة } هي للمسافرين لي زارو الشاطئ

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ليكوا الصورة قداه ساحرة بمعنى الكلمة :love:


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تدرج الماء والرمل واللون وانعكاس اشعة الشمس واو تفاصيل روعة :love:هذا اكيد لازم نروحلو ان شاء الله 😌

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للراحة النفسية عنوان ✨

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كاضافة :


جزيرة وايت ساندي (بالإنجليزية: Whitsunday island)‏ هي أكبر جزيرة في مجموعة جزر وايت سانداي الواقعة قبالة ساحل كوينزلاند، أستراليا . تم تقييم شاطئ وايتهيفن الواقع في الجزيرة كأفضل شاطئ صديق للبيئة في العالم من خلال سي إن إن في يوليو 2010.

تم اكتشاف الجزيرة من قبل الكابتن جيمس كوك في أوائل يونيو عام 1770، وتغطي الجزيرة مساحة 27508 هكتار (275.08 كم).

كوينزلاند (Queensland) هي ولاية تقع في شمال شرق أستراليا. تعد ثاني أكبر ولايات أستراليا مساحة، وثالثها من حيث عدد السكان. عاصمتها بريزبان.

رح نتابع فالرد اسفله 👇
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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فار إلى الله
الجنس
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سبحان الله وبحمده
سبحان الله المبدع و الخالق و المصور
بارك الله فيك اختي على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
وكيف العادة جا وقت الرحلة مع عمو غوغل :love:😂

صور من الاقمار الاصطناعية :
1598111932004.png


وبعدها التجول الافتراضي بزاوية 360 :
1598112025181.png 1598112189233.png



و لقيت فديو ... Whitehaven Beach مدتو 0:10 كنظرة للشاطئ


زدتلكم تاني شعال وقت من المطار وحتى للشاطئ اذا حابين تروحوا مثلا 🙄 😂

1598112566260.png

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ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
430
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
دوك نحكيوا على وش يميز الشاطئ هذا :

حصلَ شاطئ وايت هافن على جائزة أنظف شاطئ في كوينزلاند وذلك ضمن جوائز تحدي أنظف شاطئ لإبقاء أستراليا جميلة في عام 2008،[5] وفي يوليو 2010 سُميَّ شاطئ وايت هافن ضمن قائمة أعلى الشواطئ صديقة للبيئة في العالم من قبل السي إن إن لا يُسمح للكلاب بدخول الشاطئ ويُحظر تدخين السجائر فيه.[5]

يَشتهر شاطئ وايت هافن برماله البيضاء، حيثُ تُظهره الرمال بمظهر جَميل، كما أنَّ الرمل يتكون من 98% من السيليكا النَقية والتي تعطيه هذا اللون، كما أنَّ الصخور المَحلية لا تحتوي على سيليكا وبالتالي فإنهُ من الممكن أنَّ هذه الرِمال ليست أصلية في المكان بَل جاءت إلى الشاطئ عن طريق التيارات البحرية السائِدة على مدى ملايين السنين.

وعلى عكس الرِمال العادية، فإنَّ رمال شاطئ وايت هافن لا تحتفظ بالحرارة مما يجعلها مُريحة للمشي من غير حذاء في أحد الأيام الحارة، وبالإضافة لذلك فإنَّ هذه الرمال صغيرة ورقيقة جداً وبالتالي من الممكن أن تُسبب ضرر في المعدات الإلكترونية مِثل الهواتف والكاميرات، وأيضاً تُعتبر هذه الرمال جيدة لتلميع المُجوهرات.


يعني المميز هو : رمالو البيضاء وخواصها والمياه الفيروزية :love:

ايه وعلى حساب ماشفت فموقع tripadvisor فالشاطئ تحثل على المرتبة الاولى فالتصنيف

وحاجة اخرى : يستخدم هذا الشاطئ فقط لخدمة السياحة والاستمتاع، حيث لا يضم أي منشآت للبشر ✨

1598112972188.png


انتهى 🦋

كالعادة اي افكار او اراء لتحسين المحتوى او ملاحظات انتظرها وانتظر ردودكم ✌

نتمنى تكون عجبتكم رحلة اليوم ✨
 

المرفقات

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
430
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
سبحان الله وبحمده
سبحان الله المبدع و الخالق و المصور
بارك الله فيك اختي على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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فعلا سبحان الله في عجائب خلقه لي تبهرك فعلا
وفيك بارك اخي ✨
 
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