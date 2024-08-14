هل تعلم
*أكبر قارة في العالم هي قارة أسيا.
*ليبريا هي أكبر دولة إفريقية منتجة للحديد الخام.
*كندا هي أغنى دولة إنتاجاً لمعدن اليورانيوم.
*هناك 48 بلد في العالم لا تمتلك شواطئ.
*بحيرتان مياههما عذبة هما فيكتوريا وطبريا..
*نهر الأمازون نابع من جبال الأنديز.
*يعتبر ابن بطوطة أشهر رحالة عربي.
*تايلاند تعني أرض الأحرار
*الشمس أقرب( نجم ) للأرض.
*ابادان مدينة في نيجيريا وعبدان مدينة إيرانية..
*الهيدروجين هو الغاز ألاقل كثافة ضمن حميع الغازات ..
*مكتشف قانون الجاذبية الأرضية هو إسحاق نيوتن..
*أكبر تجمع براكين بالعالم في اندونيسيا.
*عدد لغات العالم 4324 لغة..
*عدد جزر البحرين 33 جزيرة.
*البحر الأحمر سمي أحمر لكثرة شعاب المرجانية الحمراء فية ..
*أكبر بركان بالعالم في تنزانيا (كليمنجارو) ارتفاعه 5895 متر..
*أطول سلسلة جبلية في العالم هي جبال الأنديز 9321 كم.
*القمر ليس له غلاف جوي والجبال تغطي معظم سطحه.
*أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى.
*أكبر كواكب المجموعة الشمسية هو المشتري.
*أكبر شبه جزيرة في العالم هي شبه الجزيرة العربية
*أول نشرة جوية عن الطقس في العالم صدرت في اٍنجلترا عام 1878م
*أصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان
*أكبر مدينة في قارة أفريقيا هي مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
اعلي شلالات في العالم هي شلالات آنجل كاراو. في فنزويلا بأمريكا الجنوبية
*أكبر قارة في العالم هي قارة أسيا.
*ليبريا هي أكبر دولة إفريقية منتجة للحديد الخام.
*كندا هي أغنى دولة إنتاجاً لمعدن اليورانيوم.
*هناك 48 بلد في العالم لا تمتلك شواطئ.
*بحيرتان مياههما عذبة هما فيكتوريا وطبريا..
*نهر الأمازون نابع من جبال الأنديز.
*يعتبر ابن بطوطة أشهر رحالة عربي.
*تايلاند تعني أرض الأحرار
*الشمس أقرب( نجم ) للأرض.
*ابادان مدينة في نيجيريا وعبدان مدينة إيرانية..
*الهيدروجين هو الغاز ألاقل كثافة ضمن حميع الغازات ..
*مكتشف قانون الجاذبية الأرضية هو إسحاق نيوتن..
*أكبر تجمع براكين بالعالم في اندونيسيا.
*عدد لغات العالم 4324 لغة..
*عدد جزر البحرين 33 جزيرة.
*البحر الأحمر سمي أحمر لكثرة شعاب المرجانية الحمراء فية ..
*أكبر بركان بالعالم في تنزانيا (كليمنجارو) ارتفاعه 5895 متر..
*أطول سلسلة جبلية في العالم هي جبال الأنديز 9321 كم.
*القمر ليس له غلاف جوي والجبال تغطي معظم سطحه.
*أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى.
*أكبر كواكب المجموعة الشمسية هو المشتري.
*أكبر شبه جزيرة في العالم هي شبه الجزيرة العربية
*أول نشرة جوية عن الطقس في العالم صدرت في اٍنجلترا عام 1878م
*أصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان
*أكبر مدينة في قارة أفريقيا هي مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
اعلي شلالات في العالم هي شلالات آنجل كاراو. في فنزويلا بأمريكا الجنوبية