هل تعلم

*أكبر قارة في العالم هي قارة أسيا.

*ليبريا هي أكبر دولة إفريقية منتجة للحديد الخام.

*كندا هي أغنى دولة إنتاجاً لمعدن اليورانيوم.

*هناك 48 بلد في العالم لا تمتلك شواطئ.

*بحيرتان مياههما عذبة هما فيكتوريا وطبريا..

*نهر الأمازون نابع من جبال الأنديز.

*يعتبر ابن بطوطة أشهر رحالة عربي.

*تايلاند تعني أرض الأحرار

*الشمس أقرب( نجم ) للأرض.

*ابادان مدينة في نيجيريا وعبدان مدينة إيرانية..

*الهيدروجين هو الغاز ألاقل كثافة ضمن حميع الغازات ..

*مكتشف قانون الجاذبية الأرضية هو إسحاق نيوتن..

*أكبر تجمع براكين بالعالم في اندونيسيا.

*عدد لغات العالم 4324 لغة..

*عدد جزر البحرين 33 جزيرة.

*البحر الأحمر سمي أحمر لكثرة شعاب المرجانية الحمراء فية ..

*أكبر بركان بالعالم في تنزانيا (كليمنجارو) ارتفاعه 5895 متر..

*أطول سلسلة جبلية في العالم هي جبال الأنديز 9321 كم.

*القمر ليس له غلاف جوي والجبال تغطي معظم سطحه.

*أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى.

*أكبر كواكب المجموعة الشمسية هو المشتري.

*أكبر شبه جزيرة في العالم هي شبه الجزيرة العربية

*أول نشرة جوية عن الطقس في العالم صدرت في اٍنجلترا عام 1878م

*أصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان

*أكبر مدينة في قارة أفريقيا هي مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

اعلي شلالات في العالم هي شلالات آنجل كاراو. في فنزويلا بأمريكا الجنوبية