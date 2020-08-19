برنامج zubrush

الهام خالد
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زد برش
زت برش، (ZBrush) أداة رقمية حاسوبية للنحت تجمع بين التصميم ثلاثي الابعاد وتصميم البعدين ونصف (2.5D) (2.5dD يقصد به التصميم شبه ثلاثي الابعاد الذي تظهر في الأجسام وكأنها ثلاثية الابعاد غير أنها ليست كذلك)، ويعمل على نظامي وندوز وماك وقد ظهر الإصدار الأول منه في عام 1999 كتقديم أولي في حين ظهر الإصدار 1.55 منه في 2002 كإصدار ديمو وظهر الإصدار الـ 3.1 منه في عام 2007 ويتم تنصيب زت برش كإضافة لبرامج مايا و3 دي ماكس وسينما فور دي ومودو.[1] وقد ظهر الإصدار الأخير منه 3.5 في سبتمبر 2010 من قبل شركة بيكسولوجيك.[2] يستخدم زت برش كأداة للنحت الرقمي وإنتاج الشخصيات ثلاثية الابعاد بشكل دقيق جدا يزيد على عشرة ملايين سطح (Polygon) والتي تدخل في إنتاج الألعاب والأفلام ثلاثية الابعاد ويستخدم زت برش طبقات متحركة ديناميكية أثناء العمل لتمكين النحات من العمل على عدة طبقات والغاء احداها في حال حدوث أي خطأ كما يعمل زت برش على إنتاج السطوح البارزة بواسطة الطلاء البارز (Bump map) أي إبراز التفاصيل عن طريق ادخال طلاء بالأبيض والأسود يحدد درجة بروز السطح ويمكن أن تصدر الاشكال الناتجة بواسطته عن طريق خريطة بارزة منخفضة السطوح لاستخدامها في برامج التصميم لإعداد الشخصية.
پیکسول Pixol
كما في البيكسل هناك ما يسمى بالبيكسول في زت برش ويحتوي كل بيكسول على القيم اللونية للاكس والواي. كما يحتوي على معلومات العمق لمحور الزت. وتخزن ملفات الزت برش هذه المعلومات ولكن حينما يتم تصدير المعلومات فإنها تصدر بصيغة جي بي جي أو بي ان جي.
الخصائص
يتضمن زت برش خواص عديدة فريدة من نوعها للمساعدة في نحت الاشكال وتركيبات السطوح (Polygon mesh).[5] الفرش ثلاثية الابعاد يأتي زت برش بثلاثين فرشة ثلاثية الابعاد للنحت مع تنصيبه كما ان هناك العديد من فرش التصميم ثلاثي الابعاد من الممكن تحميلها بواسطة الإنترنت. كما تتضمن كل فرشة العديد من الخواص التي يمكن تغييرها وتعديلها. الطلاء المتعدد Polypaint يسمح للمستخدم بالطلاء فوق الأجسام دون الحاجة المسبقة إلى تعيين طلاء خاص بها (Texture map).
التصوير Illustration فرش للعمل بتصميم البعدين والنصف.
التوضيح Transpose إمكانية اسناد الشكل الخارجي لهيكل عظمي كالقابلية الموجودة في برامج التصميم ثلاثي الابعاد
زت سفیر ZSpheres إحدى الخصائص الفريدة في زت برش، زتسفير تسمح للزت برش بتكوين جسم فارغ ثم بتحويله إلى نموذج قابل للنحت، زت سفير يبدأ بكرة بسيطة يمكن تعديلها حتى تتحول إلى موديل كامل حسب حاجة المستخدم.
گوز GoZ امکانیة قراءة الخرائط البارزة المرسلة إلى زت برش وإعادة تحويلها إلى اشكال ثلاثية
https://www.youtube.com/channel/UCG5ViIRargthXLUfqqX7WuQ?view_as=subscriber
زت برش، (ZBrush) أداة رقمية حاسوبية للنحت تجمع بين التصميم ثلاثي الابعاد وتصميم البعدين ونصف (2.5D) (2.5dD يقصد به التصميم شبه ثلاثي الابعاد الذي تظهر في الأجسام وكأنها ثلاثية الابعاد غير أنها ليست كذلك)، ويعمل على نظامي وندوز وماك وقد ظهر الإصدار الأول منه في عام 1999 كتقديم أولي في حين ظهر الإصدار 1.55 منه في 2002 كإصدار ديمو وظهر الإصدار الـ 3.1 منه في عام 2007 ويتم تنصيب زت برش كإضافة لبرامج مايا و3 دي ماكس وسينما فور دي ومودو.[1] وقد ظهر الإصدار الأخير منه 3.5 في سبتمبر 2010 من قبل شركة بيكسولوجيك.[2] يستخدم زت برش كأداة للنحت الرقمي وإنتاج الشخصيات ثلاثية الابعاد بشكل دقيق جدا يزيد على عشرة ملايين سطح (Polygon) والتي تدخل في إنتاج الألعاب والأفلام ثلاثية الابعاد ويستخدم زت برش طبقات متحركة ديناميكية أثناء العمل لتمكين النحات من العمل على عدة طبقات والغاء احداها في حال حدوث أي خطأ كما يعمل زت برش على إنتاج السطوح البارزة بواسطة الطلاء البارز (Bump map) أي إبراز التفاصيل عن طريق ادخال طلاء بالأبيض والأسود يحدد درجة بروز السطح ويمكن أن تصدر الاشكال الناتجة بواسطته عن طريق خريطة بارزة منخفضة السطوح لاستخدامها في برامج التصميم لإعداد الشخصية.
پیکسول Pixol
كما في البيكسل هناك ما يسمى بالبيكسول في زت برش ويحتوي كل بيكسول على القيم اللونية للاكس والواي. كما يحتوي على معلومات العمق لمحور الزت. وتخزن ملفات الزت برش هذه المعلومات ولكن حينما يتم تصدير المعلومات فإنها تصدر بصيغة جي بي جي أو بي ان جي.
الخصائص
يتضمن زت برش خواص عديدة فريدة من نوعها للمساعدة في نحت الاشكال وتركيبات السطوح (Polygon mesh).[5] الفرش ثلاثية الابعاد يأتي زت برش بثلاثين فرشة ثلاثية الابعاد للنحت مع تنصيبه كما ان هناك العديد من فرش التصميم ثلاثي الابعاد من الممكن تحميلها بواسطة الإنترنت. كما تتضمن كل فرشة العديد من الخواص التي يمكن تغييرها وتعديلها. الطلاء المتعدد Polypaint يسمح للمستخدم بالطلاء فوق الأجسام دون الحاجة المسبقة إلى تعيين طلاء خاص بها (Texture map).
التصوير Illustration فرش للعمل بتصميم البعدين والنصف.
التوضيح Transpose إمكانية اسناد الشكل الخارجي لهيكل عظمي كالقابلية الموجودة في برامج التصميم ثلاثي الابعاد
زت سفیر ZSpheres إحدى الخصائص الفريدة في زت برش، زتسفير تسمح للزت برش بتكوين جسم فارغ ثم بتحويله إلى نموذج قابل للنحت، زت سفير يبدأ بكرة بسيطة يمكن تعديلها حتى تتحول إلى موديل كامل حسب حاجة المستخدم.
گوز GoZ امکانیة قراءة الخرائط البارزة المرسلة إلى زت برش وإعادة تحويلها إلى اشكال ثلاثية
https://www.youtube.com/channel/UCG5ViIRargthXLUfqqX7WuQ?view_as=subscriber