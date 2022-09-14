برنامج picsart 9.4.0 للتصميم ( Windows )

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يعد برنامج Picsart من أفضل البرامج في مجال التصميم والتعديل على الصور، بحيث يوفر عدّة ميزات تنافسية، فهو يتيح الوصول لعدد كبير من مؤثرات الصور، أدوات الرسم، كما يوفر مكتبة كبير من فلاتر الصور، الإطارات، الخلفيات وغيرها، إضافة للكتابة على الصور بمختلف الخطوط والعديد من الخصائص الأخرى الرائعة والتي نترككم لتكتشفوها بعد تحميل البرنامج.

شعار البرنامج :





إسم البرنامج : Picsart

الإصدار : 9.4.0

المساحة : 291 MB

نظام التشغيل : Windows

المهمة : التصميم والتعديل على الصور

طريقة التحميل :