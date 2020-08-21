السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوعنا اليوم هو عن الانتحار

اتمنى ان ينال اعجابكم

كما اتمنى ان اتلقى منكم تفاعل الذي يليق به ..

قصد دائما نشر الافادة والاستفادة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :



( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل



نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ



بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) .....



رواه البخاري ( 5442 ) ومسلم ( 109 ) .



هل تظن يا ادم ان الحل هو الانتحار ...!!



للاسف نعم ...



الكثير من الشباب يواجهون مشاكل ويلجؤون في الاخير الى الانتحار



يظن الفرد منهم انه ان انتحر سيرتاح من تلك المشاكل بالكامل !!



يمكن ان يكون قد مر من تجربة ولم تنجح او يمكن ان يكون مر من ازمة ايضا



ويمكن ان يكون فقد شيئا ثمينا للاسف ...



سيظهر له الباب الوحيد هو الانتحار وسيعتقد انه هو افضل حل كي ينسى مشاكله المتراكمة



لكن بالعكس ..لن يرتاح بل سيزيد العذاب على عذاب للاسف !!





وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة )



رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم ( 110 )



الشباب الإسرائيلي يهرب من الخدمة العسكرية بـ "الانتحار"

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للنقاش





1 - ادم هل احسست يوما بضيق شديد واحسست بان كل الابواب اغلقت في وجهك ؟



2 - ادم هل فكرت يوما في الانتحار بسبب مشاكل او ماشابه ؟



3- ادم صديقك يريد الانتحار امامك هل تمنعه ?



4 - مساحة حرة لقلمك المنير​