من بوح الحقيقة ( لها ) ،

Rǿmẳņĉį LŎvès
:: عضو مُتميز ::
إلى تلك المغرورة الفاتنة التي اشترت من عندي حبة ذرة مشوية على الفحم ذات يوم
على قارعة الطريق :
قد اشترت من عندي المئات من الفتيات بل قل الآلاف ، ولم تجدب انتباهي إلا انتِ..
اه لماذا ؟!! أجيبك !!!
حسنا ، فقط لأني رأيت في حقيبتك البنية كتابا هذا كل شيء ، شيء بارد أليس كذلك !!!
هذا كل شيء !!!! نعم هذا كل شيء ، أعلم أنك غضبت لقولي هذا ، فالأجدر أن يجدبني قوامك و جمالك...
عندما أخبرتك عن كاتب ذلك الكتاب اعتارتكِ دهشة ، حتى أنك لم تدفعِ ثمن ما اشتريتِ
وذهبتِ مهرولة بابتسامة تعلوها دهشة قائلة : كيف لبائع على قارعة الطريق أن يعرف كل هذا!!!
أخدتِ حساب الفايس بوك خاصتي من عند بائع الفواكه ولم تنطقي بكلمة واحدة معي...
نعم ، أعلم أن الفتيات المثقفات نادرات جدا ، ومن يرتدين عمامة الثقافة المزينة والمزركشة
بكلمات على ما تبدو غير مألوفة يقتلهن الغرور ، فبدلا أن تمحي تلك العمامة غرورهن تزيدهن غرورا على غرورهن...
اه نسيت أن أقول لك :
لو رأت شركات صناعة عدسات العيون لاتخدت من لون عينيك نموذج عدسات تحصد بها كل الشهرة والنجاح
، ففي عينك الجمال وإبداع خالق الجمال...
كما أنك تجيدين تنسيق ثيابك...
هل ابستمتِ لقولي !!!
على قارعة الطريق :
قد اشترت من عندي المئات من الفتيات بل قل الآلاف ، ولم تجدب انتباهي إلا انتِ..
اه لماذا ؟!! أجيبك !!!
حسنا ، فقط لأني رأيت في حقيبتك البنية كتابا هذا كل شيء ، شيء بارد أليس كذلك !!!
هذا كل شيء !!!! نعم هذا كل شيء ، أعلم أنك غضبت لقولي هذا ، فالأجدر أن يجدبني قوامك و جمالك...
عندما أخبرتك عن كاتب ذلك الكتاب اعتارتكِ دهشة ، حتى أنك لم تدفعِ ثمن ما اشتريتِ
وذهبتِ مهرولة بابتسامة تعلوها دهشة قائلة : كيف لبائع على قارعة الطريق أن يعرف كل هذا!!!
أخدتِ حساب الفايس بوك خاصتي من عند بائع الفواكه ولم تنطقي بكلمة واحدة معي...
نعم ، أعلم أن الفتيات المثقفات نادرات جدا ، ومن يرتدين عمامة الثقافة المزينة والمزركشة
بكلمات على ما تبدو غير مألوفة يقتلهن الغرور ، فبدلا أن تمحي تلك العمامة غرورهن تزيدهن غرورا على غرورهن...
اه نسيت أن أقول لك :
لو رأت شركات صناعة عدسات العيون لاتخدت من لون عينيك نموذج عدسات تحصد بها كل الشهرة والنجاح
، ففي عينك الجمال وإبداع خالق الجمال...
كما أنك تجيدين تنسيق ثيابك...
هل ابستمتِ لقولي !!!