من بوح الحقيقة ( لها ) ،

إلى تلك المغرورة الفاتنة التي اشترت من عندي حبة ذرة مشوية على الفحم ذات يوم

على قارعة الطريق :

قد اشترت من عندي المئات من الفتيات بل قل الآلاف ، ولم تجدب انتباهي إلا انتِ..

اه لماذا ؟!! أجيبك !!!

حسنا ، فقط لأني رأيت في حقيبتك البنية كتابا هذا كل شيء ، شيء بارد أليس كذلك !!!

هذا كل شيء !!!! نعم هذا كل شيء ، أعلم أنك غضبت لقولي هذا ، فالأجدر أن يجدبني قوامك و جمالك...

عندما أخبرتك عن كاتب ذلك الكتاب اعتارتكِ دهشة ، حتى أنك لم تدفعِ ثمن ما اشتريتِ

وذهبتِ مهرولة بابتسامة تعلوها دهشة قائلة : كيف لبائع على قارعة الطريق أن يعرف كل هذا!!!

أخدتِ حساب الفايس بوك خاصتي من عند بائع الفواكه ولم تنطقي بكلمة واحدة معي...

نعم ، أعلم أن الفتيات المثقفات نادرات جدا ، ومن يرتدين عمامة الثقافة المزينة والمزركشة

بكلمات على ما تبدو غير مألوفة يقتلهن الغرور ، فبدلا أن تمحي تلك العمامة غرورهن تزيدهن غرورا على غرورهن...

اه نسيت أن أقول لك :

لو رأت شركات صناعة عدسات العيون لاتخدت من لون عينيك نموذج عدسات تحصد بها كل الشهرة والنجاح

، ففي عينك الجمال وإبداع خالق الجمال...

كما أنك تجيدين تنسيق ثيابك...

هل ابستمتِ لقولي !!!​