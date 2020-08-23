اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الدعاء حين الإستيقاظ أثناء النوم :
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تعار من الليل فقال: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير،الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال:اللهم اغفر لي ،أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته "رواه البخاري.
الدعاء عند الإستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد :"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه النشور"رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
تعار:استيقظ ليلا ،والتعار أيضا :السهر والتمطي ،والتقلب على الفراش مع كلام .
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الدعاء حين الإستيقاظ أثناء النوم :
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تعار من الليل فقال: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير،الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال:اللهم اغفر لي ،أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته "رواه البخاري.
الدعاء عند الإستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد :"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه النشور"رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
تعار:استيقظ ليلا ،والتعار أيضا :السهر والتمطي ،والتقلب على الفراش مع كلام .