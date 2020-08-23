الدعاء حين الإستيقاظ أثناء النوم ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الدعاء حين الإستيقاظ أثناء النوم :
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تعار من الليل فقال: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير،الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال:اللهم اغفر لي ،أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته "رواه البخاري.
الدعاء عند الإستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد :"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه النشور"رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
تعار:استيقظ ليلا ،والتعار أيضا :السهر والتمطي ،والتقلب على الفراش مع كلام .
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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