بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الدعاء حين الإستيقاظ أثناء النوم :

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من تعار من الليل فقال: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير،الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله، ثم قال:اللهم اغفر لي ،أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته "رواه البخاري.

الدعاء عند الإستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد :

"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه النشور"رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله