بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عود نفسك كل صباح أن تقول :استودع الله الذي لاتضيع ودائعه ،ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي وأحبتي ومالي وجميع ماأنعم الله به علي، اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين ،يارب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة، اللهم آمين يارب

كيف أصبحتم اليوم؟