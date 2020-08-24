اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عود نفسك كل صباح أن تقول :استودع الله الذي لاتضيع ودائعه ،ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي وأحبتي ومالي وجميع ماأنعم الله به علي، اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين ،يارب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة، اللهم آمين يارب
كيف أصبحتم اليوم؟
حينما سئل ابن تيمية :كيف أصبحت اليوم؟
قال: بين نعمتين لاأدري أيتهما أفضل! ،ذنوب قد سترها الله فلم يستطيع أن يعايرني بها أحد من خلقه، ومودة ألقاها في قلوب العباد لايبلغها عملي،
وحينما سئل ابن المغيرة:
ياأبا محمد كيف أصبحت؟
قال : أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر ،يتحبب ربنا بالنعم علينا وهو الغني سبحانه ،ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون.
ولإبن القيم قول جميل
قال: لو رزق العبد الدنيا ومافيها ثم قال الحمد لله، لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا ،لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الآخرة يبقى.
اللهم لك الحمد ولك الشكر
الحمد لله
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عود نفسك كل صباح أن تقول :استودع الله الذي لاتضيع ودائعه ،ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي وأحبتي ومالي وجميع ماأنعم الله به علي، اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين ،يارب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة، اللهم آمين يارب
كيف أصبحتم اليوم؟
حينما سئل ابن تيمية :كيف أصبحت اليوم؟
قال: بين نعمتين لاأدري أيتهما أفضل! ،ذنوب قد سترها الله فلم يستطيع أن يعايرني بها أحد من خلقه، ومودة ألقاها في قلوب العباد لايبلغها عملي،
وحينما سئل ابن المغيرة:
ياأبا محمد كيف أصبحت؟
قال : أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر ،يتحبب ربنا بالنعم علينا وهو الغني سبحانه ،ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون.
ولإبن القيم قول جميل
قال: لو رزق العبد الدنيا ومافيها ثم قال الحمد لله، لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا ،لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الآخرة يبقى.
اللهم لك الحمد ولك الشكر
الحمد لله