بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حوار بين ملتزمة ومتبرجة للإفادة)

أختي المسلمة

تقول المتبرجة:

إنني أحب الله وهذا يكفي

تقول الملتزمة:

"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"

تقول:

إن الدين يسر

تقول لها :

"يريد الله بكم اليسر" ،ولقد أمر الله بالحجاب للتيسير

تقول:

إن التبرج أمر هين

وتقول لها:

"وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم"

تقول:

إنني صغيرة وسوف أتحجب عندما أكبر

تقول لها:

الموت لايعرف صغيرا ولاكبيرا

تقول:

سوف أتحجب بعد الزواج

تقول لها:

"إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" فقد يحرمك الله من الزواج

تقول :

إن زوجي لايرضى بالحجاب

تقول لها:

"لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"

تقول:

أتحجب عندما أقتنع بالحجاب

تقول لها:

"ماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"

تقول:

إن الحجاب يعوق عن العمل والتعليم

تقول لها:

رضا الله وجنته أغلى من كل شيئ

تقول:

أخشى من سخرية الناس

تقول لها:

لك الفخر والمثوبة، فلقد استهزؤا بالنبي صلى الله عليه وسلم ،فهذا طريق الأنبياء والصالحين،.

تقول:

لاأطيق الحجاب في الصيف

تقول لها:

"قل نار جهنم أشد حرا"

تقول:

المجتمع كله هكذا

تقول لها:

تلك والله أسوأ مقالة لأهل النار فقد قالوا "إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون"

وقال تعالى:"وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله"

تقول:

إن طهارة القلب تغني عن الحجاب

تقول لها:

لو طهر القلب لاستقامت الجوارح فقد قال صلى الله عليه وسلم "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"

وأخيرا أختاه اتقي الله في نفسك إتقي الله في شبابك قبل هرمك

إتقي الله في شباب المسلمين

إتقي الله ياحفيدة عمر بن الخطاب ،ياحفيدة خديجة وعائشة.