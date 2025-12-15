شبابنا إلى أين؟

أحيانا يسمع أحدنا كلمات وكلمات لكن قد لا يلقي لها بالا بينما تحمل في طياتها الشيء الكثير...واسمعوا إلى هاته الكلمات وما تحمل في طياتها ...بالأمس كنت في الجامعة .. وأنا في طريقي سمعت صدفة شابان يقول أحدهما للآخر بالعامية : لعبتهالها ذاك الشاب المتربي الجونتي وفهمتها....فقال له صديقه :جرتك انت قادر..آآ طيحتها أه؟....

تأملوا إخواني هذا المقطع جيدا واقرؤوا ما بين السطور...قوله :" لعبتها لها ذاك الشاب المتربي الجونتي ....."معنى كلامه أن حقيقته ليس متربي ولا جونتي بل تظاهر بذلك...وقول صديقه: "جرتك انت قادر.."أي قوي" اعتبر هذا المكر والكذب والخداع قدر" بالعامية" أي قوة بالعربية..فانظروا كيف انقلبت الموازين..أصبح الكاذب صادق والماكر المخادع قادر"أي قوي".

يذكرنا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدَّق فيها الكاذب و يُكَذّب فيها الصادق و يؤتمن فيها الخائن و يُخَوّن فيها الأمين و ينطق فيها الرويبضة قيل : و ما الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة . صححه الألباني في صحيح الجامع.

وقول صديقه : "آآ طيحتها أه؟...." أي أنه يلعب بها ، يعتبرها لعبة إلى أجل بعدما يعبث بها يرميها ويلعب بغيرها...

فانظري يا ابنة الشرف كيف يهزءون بك ويلعبون بك على موائد الضياع ..فهل تستيقظين أختاه؟ لو كانت هاته الضحية تطبق الأحكام الشرعية ومنها الحجاب الشرعي وعدم الخضوع بالقول لما عـُبـِث بها عبث الكلاب بالجيف..

قد تقول إحدى المغفلات إنه يريد الزواج مني ؟ أقول هل هذا يريد الزواج منك ؟ لست إلا لعبة إلى أجل ..ثم لو قدر أن تزوج بك وهذا مستحيل إلا في النادر..هل تثقين بشاب كهذا ..ربما يرى غيرك ويلعب عليها كما لعب عليك.. ولربما تكون أجمل منك ....فيا ثروتنا الغالية، ويا مستودع عفتنا ،و يا نادرة في زمن الضياع، ارجعي إلى ربك ولوذي إليه والبسي الحجاب الصحيح الفضيل قبل أوان الرحيل...لا تتصوري تلك الساقطة سعيدة!!ومن أين تأتيها السعادة وهي تعرف أن أقصى طموح الرجال بها أن تكون عشيقة...احذري من داعيات السوء اللاتي فقدن أعز ما تملكه كل امرأة، فإنهن يردن سحبك إلى المستنقع اللاتي غرقن فيه.

احذري دعاة الفجور ودعاواهم المضللة بأي اسم كانت!إنهم يريدون ابتذالك!! فهل ترضين لنفسك بالدنية؟! انتبهي أن تسيري في ركابهم، وتقعي في مكائدهم.

انتبهي يا من رفع الوالد والولد والأخ بك الرأس، لا تذلي تلك الرؤوس بأن تنامي بين أحضان ساقط يذل وراءك قبيلة المجد..انظري إليه يفتخر أنه تلاعب بك يا ابنة الشرف والعز.....وهو من هو؟!! يا للقهر والكمد...ألا يحق لنا أن نذرف الدموع على العرض المذل، والشرف المنحدر؟!

إن شريحة يريدون أن يتلاعبوا بك، كانوا لا يظفرون من أسلافك ولا بفكرة، فكيف يتلاعبون بك على موائد السقوط..فهل تستيقظين أختاه؟..

ويا شبابنا أهكذا تفعلون ببناتنا ؟ أترضى أن يفعل هذا بأمك أو أختك أو زوجتك ؟ فاتقوا الله في أنفسكم ..من أراد فتاة فعليه أن يأتي البيوت من أبوابها ..الطريق الحلال ..الحلال..الطريق الشرعي الوحيد...الزواج...بصدق.. لا بالعلاقات المشبوهة والكذب والمكر والخديعة..وتذكر أخي: تعبث ببنات الناس بألف يُعبث بأهلك بدينار :

يا زانيًا يازانية ** استمعا مقاليهإن الزنى دينٌ يُرَدُ * * للنفوس الجانيهفي نفس أو ذرية ** مدى السنين الآتيهفبادر بتوبة تمحو * * الذنوب الماضيهاستمعا نصيحيتي * * يا زانيًا يا زانيه

فيا إخواني اتقوا الله..اتقوا الله... :

فاتقوا الله في قلوب العذارى * * إن العذارى قلوبهن هواء

اللهم ردنا إليك ردا جميلا واهدنا وشباب المسلمين وحجب بناتنا بالحجاب الشرعي وارزقهن الحياء والعفة ...فهن أغلى ما نملك..إلهي لك سوانا كثير وما لنا سواك ندعوه وقلت ادعوني أستجب لكم ..فها نحن ندعوك فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين