بشرى لمن ...

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بشري لمن ينشر الخير للناس

( اللهم اجعلني ووالداي وكل عزيز على قلبي منهم)



ويا خسارة وندامة من ينشر الشر لهم





(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ )

[يس : 12]



قال السعدي في تفسير هذه الاية:

{ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى } أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال،

{ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا } من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم،

{ وَآثَارَهُمْ } وهي آثار الخير وآثار الشر، التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم،

وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من الناس،

بسبب علم العبد :





















فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر.



ولهذا:

{ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة }

وهذا الموضع، يبين لك :

علو مرتبة الدعوة إلى اللّه والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك،

ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة، وأشده جرما، وأعظمهم إثما.



{ وَكُلَّ شَيْءٍ } من الأعمال والنيات وغيرها

{ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } أي: كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب، التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ.



المصدر: تفسير السعدي

فتأمل حالك انت، هذه الوسائل الحديثة وماهو الاثر التي وضعته فيها وسوف تتركه من بعدك ولا تعلم الي اي مدي سوف ينتشر و كم من الزمن سيفني

الحذر الحذر اخوتي والتثبت عند النشر من:















منقول للافادة باذن الله

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه