الورقة لمن



صففتها أمامي .. هي أوراق بيضاء مجدولة..لا يطغى على عناوينها سوى لون السواد..



نظرتُ في أسفلها وإذا برقمٍ عريض قد اشغل تفكيري وحساباتي.



ثلاثة أرقام ..,. بينهم فاصلة صغيرة(,) تعبًر عن آخر انجازقمت به في مستوى تحصيلي



الدراسي في المرحلة الجامعية.



هي مرحلة وجيزة بين (الإدراك واللاإدراك) عندما كنت أحمل مجموعة من الكتب



والمراجع والمحاضرات , واذهب في الصباح الباكر.. وأرى مجموعة من الشبًان



يسيرون أمامي كلما وقفت سيارتي أمام إحدى إشارات المرور.. أتساءل حينها .. لماذا



لايعملون؟ وماذا سيستفيدون من أوقات الفراغ التي تُهدر سُدى .. وطني بحاجة إلى أيدٍِ عاملة



فأين أنتم من ذلك؟!



لو أنني مكانكم لفعلت كذا وكذا وكذا؟!!!



هي عبارات رَددتها كثيرآ.. بينما مازالت شهادتي الجامعية تقبع في درج(( حضرة عميد الجامعة))



ومازال أمامي هدف الحصول عليها..فكنت مفعمة بالحيوية والنشاط والأمل والمثابرة.



كنت لاأعير اهتماما لتلك الأحاديث والمجالس التي تتبادل موضوع البطالة ومكاتب العمل



.. وألقي باللوم هنا وهناك دون أي معرفة تامة بجوانب الموضوع ومسبباته وسبر أغوار المشكلة



والقراءة عنها أو حتى خوض تجربتها شخصيا , فأنت لاتستطيع