سلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إخوتي وخاوتي أعضاء وزوار وطاقم

موضوعي هذا يعبر عن شيء نتعايشه

نراه .. كل يوم ..اصبح بصفة سائدة ... ربما نلاحظه وربما لم نلاحظه بشكل كبير ...

يحمل في طياته ضغينة وحقد وكره بصفة ثانية وعلى هيئة أخرى ،

كيف لا وهو اصبح يغزو مجتمعنا

..."خراب القلوب "اذا دخلتم القلوب فأحسنوا سكنها؛ فإن خراب القلوب ليس بهين !!! أمراض القلوب متعددة فليست كلها أمراض عضوية فهناك أمراض باطنية تسرى في البناء الانساني الداخلي فتعمل على تدميره من جذوره وتحوله الى إنسان قبيح باطنيا حتى وإن بدا أنيقا متأنقا ظاهريا , فتلك الأمراض تحوله الى بيت خراب مظلم وتحوله من قلب سليم معافي الى قلب مريض سقيم أو ميت عديم , فكل الخراب حولك لا يضرك المهم أن لا يكون الخراب في القلوب , تساؤلات عدة نفكر بها ونطرحها عندما نفكر بحال الدنيا ؛من أين جاءت قسوة القلب؟؟؟وكيف أصبحت القلوب لا تتراحم ولا ترأف ببعضها ؟؟؟ أين الخلل؟؟؟وكيف ينام الظالم قرير العين وبذمته ذرة ظلم وقسوة وحقد وبغض لأحد ؟؟؟شاركونا ..​