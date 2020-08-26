الحب و أنا طريقان متعاكسان

" الحب وأنا طريقان معكوسان... ربما احيانا اعبر عن مشاعري بحب... ولكن شعرت مرة واحدة بانه هناك من أحبني حبا حقيقيا... ولكن الآن لم اعد اشعر حتى بنفسي... كأن شبحا من الماضي يسكن عقلي... فقلبي لم يعد للكراء... فقد احترقت أسلاك الكهرباء فيه... سفينة الحب قد غادرت... بعد ان اشتريت تذكرة الركوب... فاتتني... ولكن لحقتها بقارب صغير... والحمد لله لقد غرقت في منتصف الطريق... وجثتي ضاعت في قاع البحر... والسفينة اكملت طريقها إلى اللا طريق... وفي صحيفة الأخبار... يقولون بأن الحب قد غرق مع غرق " Titanic " ... اي أنه مات ذلك الشعور منذ زمن بعيد... ولكن مانعيشه الآن هو مجرد خيال ترسمه عقولنا لتتلاعب بقلوبنا... مثلما يتلاعب المرء بالأطفال الصغار... وكل ما نراه من شبيه الحب هذا... ألم بعد ألم.... هههه ربما علينا ان نستدعي شبح الحب اي "الجن" ليحل هذا الأمر السخيف ... وتبا '"