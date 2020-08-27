ماذا تعلمت من الفشل ؟

بسم الله الرحمان الرحيم



إن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى الغالبية أن الفشل من الأشياء السيئة، وهذا عكس الحقيقة، لأن الفشل هو تجربة غير ناجحة أخذت منها ما يكفيك من نتائج وخبرات ستساعدك فى المستقبل على الوصول للأفضل دائما.



لا يوجد ناجح فى الحياة إلا ومر بتجارب فاشلة كانت تكفى لتوقف مسيرته تماما من شدتها ومن صعوبتها،"توماس أديسون" مكتشف المصباح الكهربائى الذى يذكر أنه مر بـ999 تجربة فاشلة، حتى وصل أخيرًا إلى اكتشاف المصباح الكهربائى فى التجربة الـ1000، وعندما سُئِل عن ذلك كانت إجابته "أنا لم أفشل ولكننى اكتشفت 999 طريقة غير ناجحة كانت هى السبب فى وصولى أخيرا لاكتشاف المصباح الكهربائى الذى أضاء العالم"، ومن ثم تحول أديسون من فاشل عالمى كما كان يطلق عليه إلى أنه من أهم وأعظم المخترعين فى التاريخ.







لا تجعل الفشل ذريعة للخمول والكسل ثابر واصل العمل حتى تصل لهدفك الأسمى في الحياة



هكذا الرجال الحقيقيون ’’’











لنقاش







1 هل تعتقد أن الفشل ذريعة للخمول والكسل ؟



2 ما هو دورالفشل في نجاحات الإنسان التي يحققها في شتى مجالاته ؟



3 حرر ماتشاء ؟​