بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير لقول الله تعالى " وبشر الصابرين" : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ،ولكن إجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا.