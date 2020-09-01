"وبشر الصابرين" ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,412
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير لقول الله تعالى " وبشر الصابرين": ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ،ولكن إجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا.
وقال الإمام الحافظ ابن القيم:
والله سبحانه يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء ،كما قال الله تعالى :"ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون" عدة الصابرين.
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,412
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال علي 111:
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون" عدة الصابرين.

وجزاك الله الف خير

واسعدك الله سعادة الدارين
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وجزاك الله بالمثل وأكثر
اللهم آمين يارب
ولك بالمثل وأكثر
مشكور
بارك الله في وأحسن إليك
 
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