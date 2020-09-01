اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير لقول الله تعالى " وبشر الصابرين": ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ،ولكن إجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا.
وقال الإمام الحافظ ابن القيم:
والله سبحانه يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء ،كما قال الله تعالى :"ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون" عدة الصابرين.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير لقول الله تعالى " وبشر الصابرين": ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ،ولكن إجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا.
وقال الإمام الحافظ ابن القيم:
والله سبحانه يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء ،كما قال الله تعالى :"ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون" عدة الصابرين.