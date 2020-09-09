لسلام عليكم اخي الكريم

عندي مشكلة فيما يخص مبلغ 30دولار سكريل اشتريته من عند kacimo samy, حيث اني لم أستطع إستعماله في أي معاملة، لا التداول ولا حتى تحويله إلى حسابي بايسيرا، وبعدين عرفت ان المشكلة انوا هذاك المبلغ كان في بطاقة ما ستر كارد، و تكلمت مع دعم السكريل و جوابهم كان ان المبلغ لا يمكن إستعماله إلا للتحويل من السكريل إلى السكريل أو سحبه من بنك سكريل لغير موجود في الجزائر. فطلبت المساعدة من إدارة المنتدى لكن لم تساعدني لحد الان قامت فقط بفتح محادثة جماعية بيني و بين البائع الذي صار يتهرب ولا يدخل للمنتدى,و إدارة المنتدى لم تكلف نفسها الإتصال به وحل المشكلة.