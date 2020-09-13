الترامادول هل هو إدمان؟ وما هي أعراضه؟

تعرق

هلع

الهلع

استفراغ و غثيان

لا يمكن السيطرة عليها تهتز / الهزة

تشنج العضلات

سيلان الأنف

العطس

البرد البارد

إسهال

سعال

صعوبة النوم

الم

المضبوطات (نادرة ، ولكن ممكن مع الاستخدام المزمن)

هلوسة (نادرة)

مشاكل صحية.

مشاكل العلاقة.

العمل المفقودة.

عدم احترام المسؤوليات الشخصية أو المهنية.

مشاكل مالية.

إهمال النظافة الشخصية.

آلام العضلات.

دوخة.

النعاس المستمر.

استفراغ و غثيان.

الإمساك.

فقدان الشهية.

التعرق.

ضعف.

صداع الراس.

فم جاف.

حرقة / عسر الهضم.

حمة.

صعوبة في التركيز.

مشاكل النوم.

تقلب المزاج.

كآبة

ادمان الترامادول و علاج ادمان الترامادول

الترامادول هو مسكن للأفيون موصوف لعلاج الألم المعتدل إلى الشديد.يعمل الدواء عن طريق تغيير طريقة استجابة الدماغ والجهاز العصبي للألم. لأن الترامادول هو شكل أكثر اعتدالا من الأدوية الأفيونية ، يعتقد الناس زورا أن الدواء ليس إدمانا.يمكن أن يتطور اعتماد الترامادول بعد الاستخدام المتواصل وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإدمان. لهذا السبب ، من المهم أن تأخذ فقط حسب توجيهات الطبيب. فيما يلي 7 علامات للبحث عنها إذا كنت تعتقد أنك قد تدمن على Tramadol.يمكن أن يتطور الاعتماد الجسدي على الترامادول بمرور الوقت مع زيادة الاستخدام لفترة طويلة. إذا تطور الاعتماد ، فقد تلاحظ أعراض الانسحاب التالية إذا توقفت عن استخدام الدواء: 1إن ما يفصل الإدمان في النهاية عن الإدمان هو استخدام الدواء بشكل إلزامي على الرغم من أي ضرر قد يسببه في حياتك. قد تشمل العواقب الضارة [3]: 3هل تجد نفسك تتعاطى الترامادول بسبب آثاره البهيجة ، وإطلاق العقبات ، ومشاعر السلام والرفاهية؟ إذا كانت إجابتك على هذا السؤال هي "نعم" ولم تتناول الدواء على النحو الذي يحدده طبيبك ، فقد يكون لديك إدمان.نظرًا لأن الدواء قد يتشكل بشكل اعتيادي ، فإن تعاطي المخدرات من حين لآخر يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى إدمان خطير ، مع تطور التسامح وتحتاج إلى المزيد من الدواء "للارتفاع".قد تدمن على Tramadol إذا وجدت نفسك تتناول الدواء دون وصفة طبية والحصول عليها بشكل غير قانوني.هناك علامة أخرى على الإدمان وهي تناول الدواء بطريقة غير الموصوفة (حبوب التكسير ، الشخير ، الحقن ، الاختلاط مع الأدوية الأخرى ، إلخ) أو تناول الدواء بجرعات أعلى. مع اعتياد الدماغ والجسم على الدواء ، هناك حاجة لجرعات أكبر لتحقيق نفس التأثير. لهذا السبب ، سيبدأ المدمنون في كثير من الأحيان في زيادة جرعتهم كوسيلة لمطاردة الارتفاع الأولي.إذا كنت مدمنًا على Tramadol ، فقد تواجه الاعتماد النفسي. إذا كنت تعاطي المخدرات لفترات طويلة من الزمن ، فقد تبدأ في الرغبة الشديدة في تناول الدواء وتشعر أنك بحاجة إلى التعامل مع ضغوط الحياة اليومية ، مع "الصعود والهبوط".سلوك البحث عن المخدرات هو علامة كلاسيكية للإدمان. تشمل الأساليب الشائعة للبحث عن المخدرات ما يلي:تسوق الطبيب (زيارة أطباء متعددين من أجل الحصول على الوصفات الطبية).زيارات غرفة الطوارئ للحصول على الدواء.زيارات الطبيب قرب نهاية ساعات العمل.تكرار "فقدان" الوصفات الطبية.رفض الخضوع للفحص أو الاختبار أو الإحالة.الإحجام عن تقديم السجلات الطبية.العبث بالأدوية.يمكن أن يؤدي استخدام Tramadol كما هو موصوف إلى آثار جانبية. تعاطي المخدرات يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية والآثار الضارة مثل: 1،4المصدر