لماذا يجب أن لا يشاركك أحد هاتفك

ماذا عن هواتف الأزواج؟​

كيف نحمي هواتفنا؟​

أبحاث أمنية حديثة بينت أن أنظمة Android و iOS تقوم بإرسال بيانات بشكل مستمر حتى عند عدم الاستخدام.هذه البيانات تشمل معرف الجهاز، الموقع، وشبكات الاتصال، هذا يعني أن الهاتف ليس فقط “ملفا شخصيا”، بل مصدر بيانات مستمرعند إعطاء الهاتف لشخص آخر، حتى لو كان قريبا، فإنك تفتح بابا للوصول إلى معلومات شخصية جدا مثل:ـ الصور الخاصة.ـ المحادثات.ـ البريد الإلكتروني.ـ الحسابات الاجتماعية.وقد يحدث الاطلاع غير المقصود أو المتعمد على معلومات لا ترغب بمشاركتهايمكن لأي شخص يحصل على الهاتف أن يحاول:ـ تسجيل الدخول إلى حساباتك.ـ تغيير كلمات المرور إذا كانت محفوظة.ـ تثبيت برامج خبيثة.ـ نسخ بيانات حساسة.كما أن الهواتف غير المحمية قد تسمح بسهولة بسرقة المعلومات.الكثير من التطبيقات تحتوي على:ـ تطبيقات بنكية.ـ محافظ إلكترونية.ـ بيانات بطاقات الدفع.مشاركة الهاتف قد تؤدي إلى:ـ تحويل أموال دون إذن.ـ شراء منتجات من التطبيقات.الوصول إلى حسابات الدفعـ تثبيت تطبيقات ضارة دون علمكالشخص الذي يستخدم هاتفك قد يقوم بـ:ـ تحميل تطبيقات غير آمنة.ـ منح صلاحيات خطيرة (الكاميرا، الميكروفون، الموقع).ـ ترك برامج تجسس تعمل في الخلفية. وهذا قد يستمر حتى بعد استرجاع الهاتف.قد يؤدي الاطلاع على الرسائل أو الصور إلى:ـ سوء فهم.ـ فقدان الثقة.ـ خلق مشاكل عائلية أو اجتماعية.حتى لو لم يكن هناك شيء خاطئ، مجرد الفضول قد يسبب توترا بين الأطرافمشاركة الهاتف بشكل متكرر قد تجعل الشخص:ـ يشعر بأنه مراقب.ـ يفقد الإحساس بالخصوصية.ـ يصبح أكثر توترا عند استخدام هاتفه.ـ الخصوصية الرقمية أصبحت عنصرا أساسيا في الراحة النفسيةكشفت دراسة حديثة أجريت هذه السنة (2026) أن نسبة كبيرة من الأزواج يشاركون هواتفهم، لكن هذا الارتباط يزيد من احتمال التطفل الرقمي أو السيطرة الرقمية.وحذر الباحثون من أن “المشاركة” قد تتحول إلى مراقبة مستمرةضع رقم سري قوي (6 أرقام أو أكثر) أو كلمة مرور.تجنب: 1234 أو تاريخ الميلاد.فعّل البصمة أو التعرف على الوجه كطبقة إضافية.تفعيل التحقق الثنائي (2FA)فعّل 2FA لحساباتك المهمة مثل:ـ البريد الإلكتروني.ـ تطبيقات البنك.ـ وسائل التواصل.الأفضل استخدام تطبيق مصادقة بدل الرسائل النصية.استخدم فقط:ـ Google Play.ـ App Store.التطبيقات الخارجية قد تحتوي على برامج تجسس أو فيروسات.تحقق من التطبيقات التي تصل إلى:ـ الكاميرا.ـ الميكروفون.ـ الموقع.ـ أوقف الأذونات غير الضرورية.تحديث النظام باستمرارـ التحديثات تسد ثغرات أمنية خطيرة.ـ عدم التحديث يجعل الهاتف هدفا سهلا للاختراق.فعّل خاصية:ـ Find My Device أندرويدـ Find My iPhone آيفونتتيح:ـ تحديد الموقعـ قفل الهاتف عن بعدـ مسح البياناتلا تضغط على روابط مجهولة.لا تشارك أكواد التحقق مع أي شخص