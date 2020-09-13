الى اعضاء و منتسبي منتدى اللمة ـ هام جدا ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,625
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتنا و اخواننا الاكارم
منتسبي و اعضاء منتدى اللمة العريق
بسبب توافد عدد لا بأس من الاعضاء الجدد
وجب توضيح بعض الامور للنهوض بالمنتدى من جديد
منتدى اللمة من اعرق المنتديات و افضلها
من حيث الجو العائلي الذي يربط بين اعضائه
و الاحترام المتبادل و حتى نوعية الاعضاء المتواجد او التي تنتسب إليه
دائما تجد ان لديهم اخلاق عالية و عقول راجحة
و مع مرور السنوات أصبحت هناك تقاليد في اللمة
أهمها روح التآخي التي تجمع الكل في المنتدى
و كذا نوعية الموضوع التي تطرح و بطريقة احترافية
في كل المجالات
المنتدى يحتوي على عدد من الاقسام التي تلبي كل الاذواق
لكن
في الآونة الاخيرة بسبب غياب بعض من الاعضاء القدماء
عرف المنتدى و يعرف ركودا غير مسبوق
لذلك
نحن كإدارة للمنتدى نطلب من الجميع
و خصوصا المنتسبين الجدد أن يرفعوا التحدي
و لأرجاع مجد المنتدى
و هي فرصة للجميع للكتابة و طرح الافكار و المشاريع
و مناقشتها و نشر العلم و لما لا طرق باب المجد و الشهرة
اللمة فرصة للجميع لطرح افكاره و كتابة المواضيع
و التعلم و التثقف
نحن هنا لمرافقكتكم
و لأرشادكم
و لكم الحرية المطلقة في طرح مواضيعكم
في اطار احترام قوانين و اعراف اللمة
إذن
ننتظر منكم رفع التحدي
و التأسيس لمنتدى بروح جديدة بأعضاء جدد
و افكار و تميز جديدين
الاعضاء القدامى ننتظر منكم مرافقة الجيل الجديد
و الاسهام بخبرتكم في احياء اللمة من جديد
ننتظر الصحوة منكم
و سنكون عند حسن ظنكم
احبتنا و اخواننا الاكارم
منتسبي و اعضاء منتدى اللمة العريق
بسبب توافد عدد لا بأس من الاعضاء الجدد
وجب توضيح بعض الامور للنهوض بالمنتدى من جديد
منتدى اللمة من اعرق المنتديات و افضلها
من حيث الجو العائلي الذي يربط بين اعضائه
و الاحترام المتبادل و حتى نوعية الاعضاء المتواجد او التي تنتسب إليه
دائما تجد ان لديهم اخلاق عالية و عقول راجحة
و مع مرور السنوات أصبحت هناك تقاليد في اللمة
أهمها روح التآخي التي تجمع الكل في المنتدى
و كذا نوعية الموضوع التي تطرح و بطريقة احترافية
في كل المجالات
المنتدى يحتوي على عدد من الاقسام التي تلبي كل الاذواق
لكن
في الآونة الاخيرة بسبب غياب بعض من الاعضاء القدماء
عرف المنتدى و يعرف ركودا غير مسبوق
لذلك
نحن كإدارة للمنتدى نطلب من الجميع
و خصوصا المنتسبين الجدد أن يرفعوا التحدي
و لأرجاع مجد المنتدى
و هي فرصة للجميع للكتابة و طرح الافكار و المشاريع
و مناقشتها و نشر العلم و لما لا طرق باب المجد و الشهرة
اللمة فرصة للجميع لطرح افكاره و كتابة المواضيع
و التعلم و التثقف
نحن هنا لمرافقكتكم
و لأرشادكم
و لكم الحرية المطلقة في طرح مواضيعكم
في اطار احترام قوانين و اعراف اللمة
إذن
ننتظر منكم رفع التحدي
و التأسيس لمنتدى بروح جديدة بأعضاء جدد
و افكار و تميز جديدين
الاعضاء القدامى ننتظر منكم مرافقة الجيل الجديد
و الاسهام بخبرتكم في احياء اللمة من جديد
ننتظر الصحوة منكم
و سنكون عند حسن ظنكم