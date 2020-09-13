الى اعضاء و منتسبي منتدى اللمة ـ هام جدا ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,625
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتنا و اخواننا الاكارم
منتسبي و اعضاء منتدى اللمة العريق

بسبب توافد عدد لا بأس من الاعضاء الجدد
وجب توضيح بعض الامور للنهوض بالمنتدى من جديد

منتدى اللمة من اعرق المنتديات و افضلها
من حيث الجو العائلي الذي يربط بين اعضائه
و الاحترام المتبادل و حتى نوعية الاعضاء المتواجد او التي تنتسب إليه
دائما تجد ان لديهم اخلاق عالية و عقول راجحة

و مع مرور السنوات أصبحت هناك تقاليد في اللمة
أهمها روح التآخي التي تجمع الكل في المنتدى
و كذا نوعية الموضوع التي تطرح و بطريقة احترافية
في كل المجالات

المنتدى يحتوي على عدد من الاقسام التي تلبي كل الاذواق
لكن

في الآونة الاخيرة بسبب غياب بعض من الاعضاء القدماء
عرف المنتدى و يعرف ركودا غير مسبوق
لذلك

نحن كإدارة للمنتدى نطلب من الجميع
و خصوصا المنتسبين الجدد أن يرفعوا التحدي
و لأرجاع مجد المنتدى
و هي فرصة للجميع للكتابة و طرح الافكار و المشاريع
و مناقشتها و نشر العلم و لما لا طرق باب المجد و الشهرة

اللمة فرصة للجميع لطرح افكاره و كتابة المواضيع
و التعلم و التثقف

نحن هنا لمرافقكتكم
و لأرشادكم
و لكم الحرية المطلقة في طرح مواضيعكم
في اطار احترام قوانين و اعراف اللمة

إذن
ننتظر منكم رفع التحدي
و التأسيس لمنتدى بروح جديدة بأعضاء جدد
و افكار و تميز جديدين

الاعضاء القدامى ننتظر منكم مرافقة الجيل الجديد
و الاسهام بخبرتكم في احياء اللمة من جديد

ننتظر الصحوة منكم
و سنكون عند حسن ظنكم

 
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