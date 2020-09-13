الى اعضاء و منتسبي منتدى اللمة ـ هام جدا ـ

السلام عليكم

احبتنا و اخواننا الاكارم

منتسبي و اعضاء منتدى اللمة العريق



بسبب توافد عدد لا بأس من الاعضاء الجدد

وجب توضيح بعض الامور للنهوض بالمنتدى من جديد



منتدى اللمة من اعرق المنتديات و افضلها

من حيث الجو العائلي الذي يربط بين اعضائه

و الاحترام المتبادل و حتى نوعية الاعضاء المتواجد او التي تنتسب إليه

دائما تجد ان لديهم اخلاق عالية و عقول راجحة



و مع مرور السنوات أصبحت هناك تقاليد في اللمة

أهمها روح التآخي التي تجمع الكل في المنتدى

و كذا نوعية الموضوع التي تطرح و بطريقة احترافية

في كل المجالات



المنتدى يحتوي على عدد من الاقسام التي تلبي كل الاذواق

لكن



في الآونة الاخيرة بسبب غياب بعض من الاعضاء القدماء

عرف المنتدى و يعرف ركودا غير مسبوق

لذلك



نحن كإدارة للمنتدى نطلب من الجميع

و خصوصا المنتسبين الجدد أن يرفعوا التحدي

و لأرجاع مجد المنتدى

و هي فرصة للجميع للكتابة و طرح الافكار و المشاريع

و مناقشتها و نشر العلم و لما لا طرق باب المجد و الشهرة



اللمة فرصة للجميع لطرح افكاره و كتابة المواضيع

و التعلم و التثقف



نحن هنا لمرافقكتكم

و لأرشادكم

و لكم الحرية المطلقة في طرح مواضيعكم

في اطار احترام قوانين و اعراف اللمة



إذن

ننتظر منكم رفع التحدي

و التأسيس لمنتدى بروح جديدة بأعضاء جدد

و افكار و تميز جديدين



الاعضاء القدامى ننتظر منكم مرافقة الجيل الجديد

و الاسهام بخبرتكم في احياء اللمة من جديد



ننتظر الصحوة منكم

و سنكون عند حسن ظنكم



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