تقييمي لفوندوتان ruby rosr

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,293
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكونو بخير

جبتلكم اليوم تجربتي مع فون دو تان

من ruby rose

رقم 2

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تقييمي للمنتج:

تغطية جيدة ولونها يتجانس جيدا مع البشرة
تمشي بشكل جيد ورائحتها رائعة

السعر

40الف او 45،الف منيش متذكرة
نقدر نقول عليها فوندوتان تاع كل يوم او تاع مناسبة


جربت منتجات اخرى من هذه الماركة راح نمدلكن رايي فيها في مواضيع اخرى

تحياتي
 
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