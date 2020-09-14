تقييمي لفوندوتان ruby rosr

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,293
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكونو بخير
جبتلكم اليوم تجربتي مع فون دو تان
من ruby rose
رقم 2
تقييمي للمنتج:
تغطية جيدة ولونها يتجانس جيدا مع البشرة
تمشي بشكل جيد ورائحتها رائعة
السعر
40الف او 45،الف منيش متذكرة
نقدر نقول عليها فوندوتان تاع كل يوم او تاع مناسبة
جربت منتجات اخرى من هذه الماركة راح نمدلكن رايي فيها في مواضيع اخرى
تحياتي
ان شاءالله تكونو بخير
جبتلكم اليوم تجربتي مع فون دو تان
من ruby rose
رقم 2
تقييمي للمنتج:
تغطية جيدة ولونها يتجانس جيدا مع البشرة
تمشي بشكل جيد ورائحتها رائعة
السعر
40الف او 45،الف منيش متذكرة
نقدر نقول عليها فوندوتان تاع كل يوم او تاع مناسبة
جربت منتجات اخرى من هذه الماركة راح نمدلكن رايي فيها في مواضيع اخرى
تحياتي