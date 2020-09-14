تقييمي لفوندوتان ruby rosr





رقم 2











تقييمي للمنتج: ruby roseرقم 2تقييمي للمنتج:

تغطية جيدة ولونها يتجانس جيدا مع البشرة

تمشي بشكل جيد ورائحتها رائعة

السعر

40الف او 45،الف منيش متذكرة

نقدر نقول عليها فوندوتان تاع كل يوم او تاع مناسبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهان شاءالله تكونو بخيرجبتلكم اليوم تجربتي مع فون دو تانمنجربت منتجات اخرى من هذه الماركة راح نمدلكن رايي فيها في مواضيع اخرىتحياتي