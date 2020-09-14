بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الصلاة

يقول ابن القيم رحمه الله:

إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ،ويضيق صدري إذا فرغت أني خارج منها . قال النبي صلى الله عليه وسلم :

"جعلت قرة عيني في الصلاة "

من كانت قرة عينيه في شيئ فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه فإن قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به. طريق الهجرتين.

مراتب الناس في الصلاة :قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

الناس في الصلاة على خمسة أقسام :

معاقت : يعاقبه الله على صلاته

محاسب: يحاسبه الله على صلاته

مكفر عنه: يكفر الله عنه بصلاته

مثاب : يكسب ثواب على صلاته

مقرب: يقربه الله إليه بصلاته

المعاقب :

هو من لايهتم ولا يأتي بوضوءها ،ولا بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بشروطها فهو يعاقب على صلاته.

المحاسب :

هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ولكنه من حينما دخل في الصلاة إلى أن خرح منها وهو لايدرك شيئا مما قال فيها ،يسرح ذهنه في هذه الدنيا إلى أن يقول

(السلام عليكم)

بل ويتلهف لإنهائها حتى يقضي حوائجه ،وما أكثر هذا الصنف فهو يحاسب على صلاته.

مكفر عنه :

هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ،ولكنه من حينما دخل في الصلاة إلى من خرج منها وهو يصارع نفسه وشيطانه يريد ألا يذهب قلبه عن هذه الصلاة فهو في جهاد مع نفسه لتحسين صلاته هذا يكفر الله عز وجل عنه.

المثاب :

هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها وخشع فيها هذا يثيبه الله عز وجل فيها.

المقرب: (المرتبة العليا)

هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها وخشع فيها ولكنه يستحضر أن الله في قبلته ،وهذا الفرق بين وبين الصنف الرابع خشع ولكن لم يستحضر أنه يناجي الله وأن الله في قبلته، فمن آتى بكل شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وخشع واستحضر أنه يناجي الله وأن الله مطلع عليه فهو مقرب. الوابل الصيب لابن قيم الجوزيه