يابحر ،، كن ولو للحظات هادئا معى ..

يابحر ،، أتيت إليك مساء أمس ،، أنشد الهدوء والسكينة ،، كنت أبحث عن ملاذ كى ترتاح نفسى ،،، من عذابات يوم طويل ممل ،، لاتسمع فيه مايسر أو يفرح ،، حال العالم كله مضطرب ،، كموجك حينما يثور ،، ويدمر أمامه كل شىء أمامه ،، يابحر وجدتك أمس هادئا مريحا ،، موجاتك لم تكن عالية ،، كانت خفيفة تذهب وتعود إلى الشاطىء تغسله ،، أعرف أن هناك عشق أبدى بينك وبين الشاطىء ،، إن موجاتك يابحر حينما تكون هادئة ،، تطرب القلب مع نسيمات البحر العليلة ،، دعى يابحر أتأملك ولو للحظات أنسى فيها بعض المتاعب التى علقت بالنفس ،، أنت مخلوق سخرك الله تعالى لنا نحن البشر ،، المؤمن هو الذى يدرك كثير من الحقائق التى تدور حوله ،، تغيرالليل والنهار ،، شروق الشمس وغروبها ،، كل شىء مرسوم له خطة عمله بإتقان ،، سبحان الله وبحمده سيبحان الله كيف أبدع كل شىء ،، لم أجد أجمل موسيقى تريح النفس غيرموجاتك يابحر ،، موسيقى أوتارها نسيماتك ،، تداعب القلب فتطربه كى يغنى ،، وينشد مع طيور البحر الجميلة ،، إنها لوحة رائعة ابدعها الخالق تعالى الذى أحسن وصور كل شىء فى الكون ،، دون نقصان لكن هناك قلة من عبادك يارب لاتشكر بل طغت وتكبرت ، وأفسدت كل شىء جميل ،، يارب عفوك ورحمتك ،، لاتعذبنا بمايفعله السفاء منا ،، هناك يارب عبادا لك يعرفون حقك ،، ويخشون عذابك فإلطف بهم يارب فيماجرت به المقادير ،، يارب لقد عم البلاء الدنيا كلها ،، فلم يجد عبادك الدواء الناجع لمرض قائل أسموه (( كورونا أو كوفيد19)) فعندك وحدك الدواء ،، اللهم إرفع هذا الوباء من الوجود ،، ولاتسلط على عبادك أكثر مماهو مسلط عليهم من عذابات وكروب ،، إلطف بهم يارب ونور لمن ظل الطريق،، وإهديهم إلى سبيل الرشاد ،،كى تعيش البشرية حياة نظيفة طاهرة خالية من الغش والظلم والجور والطغيان ،، تعبدك وحدك لاشريك لك .. يارب هذا البحر هو أحد مخلوقاتك العجيبة وجدت فيه أمس سلوتى وراحة نفسى ،، ولحظة رائعة وأشعة الشمس بدأت تخفت قليلا وقت الغروب ،، صورة رائعة ،، فى تلك اللحظة دعوتك بحق وأنا واثق ومؤمن بأنك سوف تستجيب للدعاء ،، فقد بلغ التعب والإرهاق منا مابلغ ،، ولولا بالإيمان بك لإنتهى الحال بنا إلى مالاتحمد عقباه ،، فأنت اللطيف الخبير ،، يارب الحمد لك والشكر لك ،، والصلاة والسلام على من بعثته للناس هاديا وبشيرا ،، اللهم صلى وبارك على سيدنا و رسولنا الكريم محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ..