شاطىء البحر راحة للنفس ...

فى أيام الصيف يحلو لكثيرمنا زيارة البحر ، أو السباحة فيه إذا كان يجيد السباحة ، مشاهدة البحر فى حد ذاتها متعة ، ولحظة تأمل فريدة ، خاصة حينما يكون البحر هادئا، وإرتفاع الموج ليس كبيرا ،بل معقولا ، فى تلك اللحظة وأنا أتأمل حركة الموج ،مع نسمات هواء البحر ، أن الموج يغازل الشاطى ، يقول له دعى أغسل صفحتك ، دعى أقبلك فإنت عشقى ، وما أروعها من لحظة الغروب والشروق ، تتجلى عظمة الخالق عزوجل ، كيف رسم تلك الصورة الرائعة ، إن النفس حينما تضيق بها الدنيا بمارحبت، عليه أن يذهب إلى شاطىء البحر ، بعيدا عن الناس ، بعيدا عن الضوضاء، لايسمع إلا صوت البحر وحركة موجاته ، لاشك سوف يجد العلاج لنفسه المرهقة المتعبة ، إن البحر بنظرى علاج نفسى لكثير من النفوس المتعبة المرهقة ، من متاعب الحياة ، الكل يشقى ويتعب ويكد ، كى يوفرلقمة العيش له وأسرته وأولاده ، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب النفس ، فهى لها حق أن نروح عنها ، إما من خلال زيارة البحر أو الإستماع إلى موسيقى هادئة لاغناء فيها ، بحيث لايكون هناك مايشوش لحظة خلو الإنسان مع نفسه ، نعم كنت فى يوم من الأيام ، وقد بلغ التعب والإرهاق منى مابلغ، لم أجد غير شاطىء البحر راحة لنفسى وسلوة لقلبى ، كى أعيش ولو لساعة من الزمن ، يمكن أن تستعيد هدوءها وصفاءها ، فسبحان الله ، الذى أبدع وخلق وسوى كل شىء ، فى هذا الكون الفسيح ، والحمد لله رب العالمين ...