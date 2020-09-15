حينما أكتب يتكلم القلب ،،

حامدعبدربه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 أوت 2020
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- محل الإقامة
- الامارات العربية المتحدة
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- ذكر
لا تستغرب أخى وأختى فى المنتدى ، إن كتبت فكرة أو خاطرة ، فهى من بوح قلمى وفكرى ، فأنا لا أنقل كلام الآخرين ، ما أكتبه مايمليه على قلبى وفكرى ، كنت ولوقت طويل أبحث عن واحة حرة أكتب فيها خواطرى وأفكارى ، دون قيد على حريتى ما دام أننى لن أخرج ، عن الإطار الأخلاقى فى الكتابة ، فأنا لست ممن يبحث عن المجد ، فقط أحب أن أتكلم أسطر أفكارى ، باللغة العريبة التى أعتز بها ، لأنها لغتى ولغة دينى ، هى أكرم اللغات وأشرفها على وجه الارض ،..
يقول المثل عندنا (( من لايعرفك لايثمنك)) أى من لايعرفك لايعرف قدرك ومكانتك ، لو كنت ناقلا لكلام غيرى ، لما أتعبت أناملى أن تكتب ، ما أكتبه هو نتاج عقلى وتفكيرى، ومايميله ضميرى ..
بعد هذه المقدمة إسمحوا لى أن أبوح قليلا بمايمليه على قلبى ..
إن الإنسان صاحب المشاعر رقيق القلب ، كثيرا مايتأثر لآى حادث يمر عليه ،، أو يشاهده أو يسمعه ،، تدور حولنا أحداث ومواقف ،، تكون بعيدة عنى ،، أجدنى أتفاعل معها، وأتأثر بها لأن ، ليست كل القلوب لاتحس أو متحجرة ، فكثير من الناس لديها قلوب مرهفة حساسة ، قد يقول قائل كيف يتكلم القلب ؟؟ طبعا هذا كلام مجازى القلب لايتكلم فى الواقع ولكنه ينبض ويحس، يشعر ، يتألم حينما ينبض القلب ويحس يرسل إشارة إلى اللسان كى يعبر ، فيتكلم وإلى اليد أن تكتب ..لذلك فاللسان واليد يترجمان نبضات القلب ودقاته ...
لذلك كل ما كتبته فى هذا المنتدى منذ مشاركتى فيه كعضو ، هو نابع من أفكارى وما نبض به قلبى من بوح ، فأنا إنسان لا أقلد غيرى ،، لأن لى إسلوبى الخاص فى الكتابة والعرض والحمد لله تعالى على كل نعمه ..
يقول المثل عندنا (( من لايعرفك لايثمنك)) أى من لايعرفك لايعرف قدرك ومكانتك ، لو كنت ناقلا لكلام غيرى ، لما أتعبت أناملى أن تكتب ، ما أكتبه هو نتاج عقلى وتفكيرى، ومايميله ضميرى ..
بعد هذه المقدمة إسمحوا لى أن أبوح قليلا بمايمليه على قلبى ..
إن الإنسان صاحب المشاعر رقيق القلب ، كثيرا مايتأثر لآى حادث يمر عليه ،، أو يشاهده أو يسمعه ،، تدور حولنا أحداث ومواقف ،، تكون بعيدة عنى ،، أجدنى أتفاعل معها، وأتأثر بها لأن ، ليست كل القلوب لاتحس أو متحجرة ، فكثير من الناس لديها قلوب مرهفة حساسة ، قد يقول قائل كيف يتكلم القلب ؟؟ طبعا هذا كلام مجازى القلب لايتكلم فى الواقع ولكنه ينبض ويحس، يشعر ، يتألم حينما ينبض القلب ويحس يرسل إشارة إلى اللسان كى يعبر ، فيتكلم وإلى اليد أن تكتب ..لذلك فاللسان واليد يترجمان نبضات القلب ودقاته ...
لذلك كل ما كتبته فى هذا المنتدى منذ مشاركتى فيه كعضو ، هو نابع من أفكارى وما نبض به قلبى من بوح ، فأنا إنسان لا أقلد غيرى ،، لأن لى إسلوبى الخاص فى الكتابة والعرض والحمد لله تعالى على كل نعمه ..