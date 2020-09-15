حينما أكتب يتكلم القلب ،،

لا تستغرب أخى وأختى فى المنتدى ، إن كتبت فكرة أو خاطرة ، فهى من بوح قلمى وفكرى ، فأنا لا أنقل كلام الآخرين ، ما أكتبه مايمليه على قلبى وفكرى ، كنت ولوقت طويل أبحث عن واحة حرة أكتب فيها خواطرى وأفكارى ، دون قيد على حريتى ما دام أننى لن أخرج ، عن الإطار الأخلاقى فى الكتابة ، فأنا لست ممن يبحث عن المجد ، فقط أحب أن أتكلم أسطر أفكارى ، باللغة العريبة التى أعتز بها ، لأنها لغتى ولغة دينى ، هى أكرم اللغات وأشرفها على وجه الارض ،..

يقول المثل عندنا (( من لايعرفك لايثمنك)) أى من لايعرفك لايعرف قدرك ومكانتك ، لو كنت ناقلا لكلام غيرى ، لما أتعبت أناملى أن تكتب ، ما أكتبه هو نتاج عقلى وتفكيرى، ومايميله ضميرى ..

بعد هذه المقدمة إسمحوا لى أن أبوح قليلا بمايمليه على قلبى ..

إن الإنسان صاحب المشاعر رقيق القلب ، كثيرا مايتأثر لآى حادث يمر عليه ،، أو يشاهده أو يسمعه ،، تدور حولنا أحداث ومواقف ،، تكون بعيدة عنى ،، أجدنى أتفاعل معها، وأتأثر بها لأن ، ليست كل القلوب لاتحس أو متحجرة ، فكثير من الناس لديها قلوب مرهفة حساسة ، قد يقول قائل كيف يتكلم القلب ؟؟ طبعا هذا كلام مجازى القلب لايتكلم فى الواقع ولكنه ينبض ويحس، يشعر ، يتألم حينما ينبض القلب ويحس يرسل إشارة إلى اللسان كى يعبر ، فيتكلم وإلى اليد أن تكتب ..لذلك فاللسان واليد يترجمان نبضات القلب ودقاته ...