اشتكاء النسوة من الكثير من الاشياء السهله !

هناك الكثير من الاعمال البسيطة التي تشتكي منها النسوة .. و يبداو يطلقو في روحهم .. اشهرها .. غسيل الأواني .. زعما لافيسال تعيي وشكوبي .. ما فهمتش .. مقبيل غسلت لماعن .. انتيك .. سيرتو فالكيسان .. تحكمو و دخل لحبل و تريح دور في يدك .. الرغوة .. تحلالك .. تضربو بتشليلة بهاديك العفسة تاع تغمو ملفوق و تمخض .. باش يتشلل مليح .. و تحطو بالمقلوب .. هادي حاجة كبيرة ؟ بانتلي نورمال .. شغل مسلية .. عندك كي ترفد بقايا الطعام لي يتجمع فهاديك الثقبة لي مشكل .. ما عدا ذلك .. غسل الأواني سهل .. ماشي عفسة لي نهار كامل ونتوما تهدرو عليها .​

رجال ايا واش قلتو !( النساء متدوش الموضوع بحمل الجد راه هزلي اكثر من وش هو جدي )