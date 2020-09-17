عملية اختطاف عالمكشوف والضحية متزوج!

الحياة الزوجية

في وقتنا الآني وهي

اختطاف الرجل المتزوج أون لاين!

أخت تتحدث عن مشكلتها مع زوجها قائلة:

تزوجت منذ سنتين من رجل اختارني واخترته نعيش بمنزل خاص ولدينا طفل بعمر السنة والنصف. الحمد لله ليسا لدينا مشاكل. اكتشفت بالصدفة أن زوحي يخونني مع فتاة عبر الفايس بووك ..وماأثار غضبي وآلمني كثيرا أنها:تدعوه للسهر معها عبر الكاميرا وتطلب منه عدم النوم معي لانها تغار عليه مني!

وهو يخبرها بأنه ينتظر اليوم الذي سيطلقني فيه ليتزوج بها!!!

أنا أستاذة أعمل وأساعد زوجي على مصاريف البيت انجبنا أربع أطفال ونعيش حياة هادئة. بدأت معاناتي بعد اكتشافي لخيانة زوجي مع فتاة واطلعت علئ محادثاتهما ولما واجهته. أخبرني سأتزوجها زوجة ثانية وبالفعل تزوجها وطلقني أنا!

أخت ثالثة تقول:

لطالما هددني بالزوجة الثانية وذات يوم وجدت غرامياته التي اعتدت عليها واطلعت على محادثاته. ثم اتجهت لمنزل تلك الفتاة وتشارجت معها بحضور أهلها.. لم يتأخر والدها بالحديث مع زوجي لأنه في نظرهم بهدلهم!

وأصبحت ضرتي..





هذه بعض العينات التي رأيتها في مجتمعي كان عاملها المشترك تطبيق الماسنجر والفايس بووك!

هل فعلا هذا التطبيق هو السبب في خيانة الزوج لزوجته؟



هل بعض فتيات اليوم يتفنن في اختطاف الأزواج من زوجاتهم عبر هذا التطبيق؟



هل بعض الرجال المتزوجين لديهم قابلية للخيانة عن غيرهم؟



فعلا موضوع يحتاج للنقاش





تحياتي