كابوس بكالوريا انتهى 💙حلم الطب ضاع 💔

السلام عليكم ورحمة اللهجمعة مباركة تقبل الله فيها صالح اعمالنااختكم فرح عادتاشتقت لكم كثيراكيف هي احوالكم ؟واخيرا خمسة ايام مرت بتعبها ومرها وحلوها و صراحة لن انسى هذا عام مطلقا هو عام لكنني كبرت فيه عامين او اكثر تعبت وبذلت جهداالشيىء الذي صدمني تغيير منهجية بكالوريا تماما اراها متناقضة ومتقشفةفهذا ليس حق 6 شهور غائيين عن الدراسة مع انني لم ارتح مطلقا وكثفت جهد اكثر من 10 ساعات الى 14 ساعة وبتنظيم في اوت ضحيت بالكثير من الاموروالان مواضيع شعب علمية كانت ظلما لنالانهم لم يعطوا لنا حرية انتقاء حصرونا في زاوية واحدة لم يدرسوا نقاط قوتنا ووضعونا في نقاط الضعفالقول ظاهرها سهل لكن باطنها تجد نفسك غير متشبع للمعلومات اكثر او تناقضا او غموضا صراحة البكالوريات سابقة احسست بانها في مستوى لكن هذا العام حتى وان كنت اقرا بكالوريا واكتب دورة 2020 لم احس بطعمهااتمننى وادعوا لي ان يسهلوا لنا في تصحيح لان كل كلامهم كان غير واقعضاع طب واكبر من هذا حزن والدين تعببب امي خااصة هي ولله بذلت كثير حتى انني لم استسلم و نزعت خوف وقلق وتريثت وركزززتت كل هذا لاجلها لا اريدها انت تحزن واكثر جملة اثرت فياهي عندما قالت ليبنتي تخيلي هكا بلاكة تع عيادة تاعك دكتورة فراح ياااه يهبل من واجهة يجيو ناس يداوي عندك وحتى ان نداوي عند بنتي ونقوول على الاقل احد اولادي حققلي حلمي وللهنخاف نبكيها وعلابالي اذ ا مجبتش مش حتصلحلي قراية لا في جامعة لا ني والوا نبطل خيرلي خاصة انها في معتقدها انها كانت اسهل بكالوريا لكن معلابالهاش بلي صدمونا في حوايج بزااف غيروا ستيل بكالوريا حتموا علينا محاور نقاط صعف تلميذ و مثلا رياضيات نحاولنا اعداد مركبة لي هي اسهل شيىء علاه كي عادت اخيرة مالا جيولوجيا علاه داروها علوم مع انها سهلة بصح انزيمات علاه جابوا تمرين ونحاو وثائق بزاف كيفاه نعرفوا تاني فيزيك ميكانيك علاه زادونا امور يخلطوا فينا حتى لغات تفهم نص كلمة كلمة تجي اسئلة غي واضحة تمامافلسفة ادبين طلعوهم ودارولهم تع محاور اولى وحنا علميين دارونا محاور اخيرةواش قصتهم يحوسوا منطلعوش خايفين على مقاعد جامعاتهم دوول متطورة تخمم في نسبة نجاح وهوما موضوع مفهمين فيه رواحهم مكانش متقولوليش لي قرا وتعب جاب ولي مقراش ميجيبشعلاه حنا كنا نلعبوا مقريتاش متعبناشمكوناش استاذة رواحنا من سبتمبر الى سبتمبر عدنا هياكل عظمية مخنا ينوض بقراية يرقد عليها وخلي على ضغط نفسي ها مات ها اجلوا ها سربوابصح مننكرش تعبهم على بروتوكول حماية ناجحبصح ميديروش علينا حجة فصلين وسااهل كي تعود سوجيات في مستوى ومخدومة بدقة و شاملة كلشي نقول عنوا سوجي ماشي يغرقوا في تلميذ يقولولوا بسيف ولله ماك هارب تنتحر تنتحر