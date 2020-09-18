كابوس بكالوريا انتهى 💙حلم الطب ضاع 💔

ظل سيريالية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 أوت 2019
- المشاركات
- 61
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
جمعة مباركة تقبل الله فيها صالح اعمالنا
اختكم فرح عادت اشتقت لكم كثيرا
كيف هي احوالكم ؟
واخيرا خمسة ايام مرت بتعبها ومرها وحلوها و صراحة لن انسى هذا عام مطلقا هو عام لكنني كبرت فيه عامين او اكثر تعبت وبذلت جهدا
الشيىء الذي صدمني تغيير منهجية بكالوريا تماما اراها متناقضة ومتقشفة
فهذا ليس حق 6 شهور غائيين عن الدراسة مع انني لم ارتح مطلقا وكثفت جهد اكثر من 10 ساعات الى 14 ساعة وبتنظيم في اوت ضحيت بالكثير من الامور
والان مواضيع شعب علمية كانت ظلما لنا
لانهم لم يعطوا لنا حرية انتقاء حصرونا في زاوية واحدة لم يدرسوا نقاط قوتنا ووضعونا في نقاط الضعف
القول ظاهرها سهل لكن باطنها تجد نفسك غير متشبع للمعلومات اكثر او تناقضا او غموضا صراحة البكالوريات سابقة احسست بانها في مستوى لكن هذا العام حتى وان كنت اقرا بكالوريا واكتب دورة 2020 لم احس بطعمها
اتمننى وادعوا لي ان يسهلوا لنا في تصحيح لان كل كلامهم كان غير واقع
ضاع طب واكبر من هذا حزن والدين تعببب امي خااصة هي ولله بذلت كثير حتى انني لم استسلم و نزعت خوف وقلق وتريثت وركزززتت كل هذا لاجلها لا اريدها انت تحزن واكثر جملة اثرت فيا
هي عندما قالت لي
بنتي تخيلي هكا بلاكة تع عيادة تاعك دكتورة فراح ياااه يهبل من واجهة يجيو ناس يداوي عندك وحتى ان نداوي عند بنتي ونقوول على الاقل احد اولادي حققلي حلمي ولله نخاف نبكيها وعلابالي اذ ا مجبتش مش حتصلحلي قراية لا في جامعة لا ني والوا نبطل خيرلي خاصة انها في معتقدها انها كانت اسهل بكالوريا لكن معلابالهاش بلي صدمونا في حوايج بزااف غيروا ستيل بكالوريا حتموا علينا محاور نقاط صعف تلميذ و مثلا رياضيات نحاولنا اعداد مركبة لي هي اسهل شيىء علاه كي عادت اخيرة مالا جيولوجيا علاه داروها علوم مع انها سهلة بصح انزيمات علاه جابوا تمرين ونحاو وثائق بزاف كيفاه نعرفوا تاني فيزيك ميكانيك علاه زادونا امور يخلطوا فينا حتى لغات تفهم نص كلمة كلمة تجي اسئلة غي واضحة تماما
فلسفة ادبين طلعوهم ودارولهم تع محاور اولى وحنا علميين دارونا محاور اخيرة
واش قصتهم يحوسوا منطلعوش خايفين على مقاعد جامعاتهم دوول متطورة تخمم في نسبة نجاح وهوما موضوع مفهمين فيه رواحهم مكانش متقولوليش لي قرا وتعب جاب ولي مقراش ميجيبش
علاه حنا كنا نلعبوا مقريتاش متعبناشمكوناش استاذة رواحنا من سبتمبر الى سبتمبر عدنا هياكل عظمية مخنا ينوض بقراية يرقد عليها وخلي على ضغط نفسي ها مات ها اجلوا ها سربوا
بصح مننكرش تعبهم على بروتوكول حماية ناجح
بصح ميديروش علينا حجة فصلين وسااهل كي تعود سوجيات في مستوى ومخدومة بدقة و شاملة كلشي نقول عنوا سوجي ماشي يغرقوا في تلميذ يقولولوا بسيف ولله ماك هارب تنتحر تنتحر
جمعة مباركة تقبل الله فيها صالح اعمالنا
اختكم فرح عادت اشتقت لكم كثيرا
كيف هي احوالكم ؟
واخيرا خمسة ايام مرت بتعبها ومرها وحلوها و صراحة لن انسى هذا عام مطلقا هو عام لكنني كبرت فيه عامين او اكثر تعبت وبذلت جهدا
الشيىء الذي صدمني تغيير منهجية بكالوريا تماما اراها متناقضة ومتقشفة
فهذا ليس حق 6 شهور غائيين عن الدراسة مع انني لم ارتح مطلقا وكثفت جهد اكثر من 10 ساعات الى 14 ساعة وبتنظيم في اوت ضحيت بالكثير من الامور
والان مواضيع شعب علمية كانت ظلما لنا
لانهم لم يعطوا لنا حرية انتقاء حصرونا في زاوية واحدة لم يدرسوا نقاط قوتنا ووضعونا في نقاط الضعف
القول ظاهرها سهل لكن باطنها تجد نفسك غير متشبع للمعلومات اكثر او تناقضا او غموضا صراحة البكالوريات سابقة احسست بانها في مستوى لكن هذا العام حتى وان كنت اقرا بكالوريا واكتب دورة 2020 لم احس بطعمها
اتمننى وادعوا لي ان يسهلوا لنا في تصحيح لان كل كلامهم كان غير واقع
ضاع طب واكبر من هذا حزن والدين تعببب امي خااصة هي ولله بذلت كثير حتى انني لم استسلم و نزعت خوف وقلق وتريثت وركزززتت كل هذا لاجلها لا اريدها انت تحزن واكثر جملة اثرت فيا
هي عندما قالت لي
بنتي تخيلي هكا بلاكة تع عيادة تاعك دكتورة فراح ياااه يهبل من واجهة يجيو ناس يداوي عندك وحتى ان نداوي عند بنتي ونقوول على الاقل احد اولادي حققلي حلمي ولله نخاف نبكيها وعلابالي اذ ا مجبتش مش حتصلحلي قراية لا في جامعة لا ني والوا نبطل خيرلي خاصة انها في معتقدها انها كانت اسهل بكالوريا لكن معلابالهاش بلي صدمونا في حوايج بزااف غيروا ستيل بكالوريا حتموا علينا محاور نقاط صعف تلميذ و مثلا رياضيات نحاولنا اعداد مركبة لي هي اسهل شيىء علاه كي عادت اخيرة مالا جيولوجيا علاه داروها علوم مع انها سهلة بصح انزيمات علاه جابوا تمرين ونحاو وثائق بزاف كيفاه نعرفوا تاني فيزيك ميكانيك علاه زادونا امور يخلطوا فينا حتى لغات تفهم نص كلمة كلمة تجي اسئلة غي واضحة تماما
فلسفة ادبين طلعوهم ودارولهم تع محاور اولى وحنا علميين دارونا محاور اخيرة
واش قصتهم يحوسوا منطلعوش خايفين على مقاعد جامعاتهم دوول متطورة تخمم في نسبة نجاح وهوما موضوع مفهمين فيه رواحهم مكانش متقولوليش لي قرا وتعب جاب ولي مقراش ميجيبش
علاه حنا كنا نلعبوا مقريتاش متعبناشمكوناش استاذة رواحنا من سبتمبر الى سبتمبر عدنا هياكل عظمية مخنا ينوض بقراية يرقد عليها وخلي على ضغط نفسي ها مات ها اجلوا ها سربوا
بصح مننكرش تعبهم على بروتوكول حماية ناجح
بصح ميديروش علينا حجة فصلين وسااهل كي تعود سوجيات في مستوى ومخدومة بدقة و شاملة كلشي نقول عنوا سوجي ماشي يغرقوا في تلميذ يقولولوا بسيف ولله ماك هارب تنتحر تنتحر