حكم الصلاة على السجادة التي عليها رسم مسجد أو غيره للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى

كاتب الموضوع أبو تراب

أبو تراب تاريخ النشر منذ 25 دقيقة