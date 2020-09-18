اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بشائر
بشارة سورة الأنعام:
"كتب ربكم على نفسه الرحمة ،انه من عمل منكم سوءا بجهالة ،ثم من بعده وأصلح ،فانه غفور رحيم"
من بشارات سورة النساء:
"ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ،ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"
من بشارات سورة النساء :
"إن تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم ،وندخلكم مدخلا كريما"
بشارة سورة الزمر :
"قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم"
وفي سورة الفرقان للتائبين بهجة:
"إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ،فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ،وكان الله غفورا رحيما"
في سورة المائدة آية تملأ قلب التائب رجاء:
"أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم" فكيف يقنط الموحد؟
تعاهد التوبة من صفات الأنبياء :في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام :"والله لأني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"
حديث كالماء البارد:
"إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"رواه مسلم
وختاما :أوصيكم ونفسي على الدوام بتجديد التوبة ،وتعاهد الإستغفار
رب استجب لنا ماتعجز ألستنا عن قوله وأنت تعلمه ،وتقبل كل دعوة تسكن قلوبنا ولانعلم كيف نرفعها إليك ،
اللهم اشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم كل ميت
اللهم آمين يارب العالمين
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بشائر
بشارة سورة الأنعام:
"كتب ربكم على نفسه الرحمة ،انه من عمل منكم سوءا بجهالة ،ثم من بعده وأصلح ،فانه غفور رحيم"
من بشارات سورة النساء:
"ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ،ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"
من بشارات سورة النساء :
"إن تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم ،وندخلكم مدخلا كريما"
بشارة سورة الزمر :
"قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم"
وفي سورة الفرقان للتائبين بهجة:
"إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ،فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ،وكان الله غفورا رحيما"
في سورة المائدة آية تملأ قلب التائب رجاء:
"أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم" فكيف يقنط الموحد؟
تعاهد التوبة من صفات الأنبياء :في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام :"والله لأني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"
حديث كالماء البارد:
"إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"رواه مسلم
وختاما :أوصيكم ونفسي على الدوام بتجديد التوبة ،وتعاهد الإستغفار
رب استجب لنا ماتعجز ألستنا عن قوله وأنت تعلمه ،وتقبل كل دعوة تسكن قلوبنا ولانعلم كيف نرفعها إليك ،
اللهم اشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم كل ميت
اللهم آمين يارب العالمين
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"