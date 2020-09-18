بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بشائر

بشارة سورة الأنعام:

"كتب ربكم على نفسه الرحمة ،انه من عمل منكم سوءا بجهالة ،ثم من بعده وأصلح ،فانه غفور رحيم"

من بشارات سورة النساء:

"ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ،ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"

من بشارات سورة النساء :

"إن تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم ،وندخلكم مدخلا كريما"

بشارة سورة الزمر :

"قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم"

وفي سورة الفرقان للتائبين بهجة:

"إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ،فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ،وكان الله غفورا رحيما"

في سورة المائدة آية تملأ قلب التائب رجاء:

"أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم" فكيف يقنط الموحد؟

تعاهد التوبة من صفات الأنبياء :في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام : "والله لأني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"

حديث كالماء البارد:

"إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"رواه مسلم

وختاما :أوصيكم ونفسي على الدوام بتجديد التوبة ،وتعاهد الإستغفار

رب استجب لنا ماتعجز ألستنا عن قوله وأنت تعلمه ،وتقبل كل دعوة تسكن قلوبنا ولانعلم كيف نرفعها إليك ،

اللهم اشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم كل ميت

اللهم آمين يارب العالمين



"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"