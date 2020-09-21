بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

د ابراهيم الفقي رحمه الله :

كيف تصبح إنسانا إيجابيا:

قد يظن البعض أن الإيجابية مرتبطة بالسعادة، وأنه عليك أن تكون سعيدا وخاليا من المشاكل كي تكون إيحابيا، ولكن الصحيح هو الإيجابية مرتبطة بكل جوانب الحياة وبكافة المشاعر التي نشعر بها ،فبإمكانك أن تكون إيجابيا حتى وإن تكون حزينا ،أو إذا كنت تمر بموقف صعب ولا يشعرك بالسعادة ،كما ويمكنك أن تكون إيجابيا حتى وإن كنت غاضبا ،أو حتى واقعا في مشكلة ما، فما هي الإيجابية /وكيف تصبح إنسانا إيجابيا؟ الإيجابية هي مهارة تفكير يمكن إكتسابها بالقليل بالمثابرة والتدريب، وهي أن تتقبل الأمور والوقائع كما هي وترى الجانب الجيد فيها، وأن تؤمن بداخلك بأن الشيي السيئ زائل ،وبأن بعد العسر يسر ًا، وبذلك تحمي نفسك من خيبات الأمل ونن الشعور باليأس، وهو أمر إختياري،حيث يمكنك إختيار أن تمون إيجابيا أو سلبيا في موقفا تمر به، كما ويمكنك أن تتحول إلى شخص إيحابي بالقليل من الوقت، كيف تصبح إنسانا إيجابيا: حاول التفكير بما تملك وبكل صفاتك الجيدة، وبعائلتك، وأصدقائك المحبين عوضا عن التفكير بما لاتملك وبكل الأشخاص الذين تركوك في حياتك، حاول أن تحدد أهدافك وطموحاتك ،وتخيل نفسك دائما في المكان الذي تحلم به كي يصبح لك دافع يساعدك على النهوض كلما سقطت ،قف يوميا أمام المرآة وامدح نفسك، وقل كلمات تشجيعية مثل"أنا استطيع فعل ذلك"أو"أنا استحق فرصة ثانية"،تفكر دائما بأننا نعيش في حياة فانية وزائلة، وأننا جميعنا بيد الله الرحيم بعباده والذي يختبرنا عندما يمر علينا ظزف صعب ،وأن علينا أن نصبر وندعو للأفضل كي تزول الصعاب، إبحث دائما عن شيئ جيد في كل مرقف تمر به ،وإن لم تجد إقنع نفسك بأنك مررت بهذا الموقف كي تتعلم منه درسا ،ولاتمر به مرة أخرى، استبدل أفكارك السلبية بأفكار إيجابية ،واجعل الأفكار السلبية دافعا لك بالتقدم والمساعدة، كأن تجعل فكرة عدم نجاحك في أمر ما دافعا لأن تقوم بتعلمه ،وأن تجعل فكرة وجود الكثير من الفقراء في حيك دافعا لأن تقوم بمساعدتهم ،شارك الآخرين بالإيجابية وقم بتشجيعهم، وساعدهم كلما أمكن ،لأن رؤية الإبتسامة على وجوه الآخرين تجعلك تؤمن بالفرص الثانية للسعادة، تجنب الكلام السيئ والكلام المحبط ،فالكلام غالبا يتحول إلى أفعال، تجنب المكوث مع الأشخاص السلبيين ،لأن الطاقة السلبية معدية لمن حولها، ابتسم كثيرا ،حتى ولم يكن لديك سبب يدفعك للإبتسام فذلك كفيل بتغيير مزاجك السيئ.