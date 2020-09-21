بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

القرآن حياة القلوب

لماذا نقرأ ولانجد الأثر

لأننا ماجمعنا هذه الثلاث الصفات:

قراءة مع التدبر، مع الأثر الذي يعقب التدبر.

إذا ماهو العلاج؟

العلاج إذا نظرت إلى أي آية في كتاب الله أنظر إليها نظرة المتفكر والمتدبر، أنظر إليها وأنت تحس أن الله يخاطبك بها، المشكلة أننا نقرأ القرآن وتظن أنه يخاطب به غيرنا ،السلف الصالح رحمهم الله يقرءون القرآن بقلوب ترى كأنها هي التي تعاتب ،وكأنها هي التي فعلت وأسرفت، يقرأ صفات في النكال والعذاب يحس أنه من أصحابها ،ويقرأ صفات في النعيم والخير يحس أنه ليس من أهلها، وهذا من احتقار النفس في جنب الله ،ولكننا على العكس نقرأ آيات في ذكر النار فنحملها على غيرنا ،ونقرأ آيات في ذكر الجنان فنعد أننا قد، قطعت لنا تلك المنازل، فرق كبير ،قال بعض السلف :

والله ماعرضت نفسي على القرآن إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق، ليس منافقا فقط ،بل من الراسخين في النفاق، هكذا كانت حياة السلف رحمهم الله، كانوا يقرءون القرآن بقلوب حية ،تتفاعل مع هذا الكتاب المبارك، فاقرأ وتأمل، واعرض نفسك وعملك وأقوالك وأفعالك على القرآن، سرعان ما تعيش معه. للشيخ محمد مختار الشنقيطي.