النساء _ الشخصية الغير مستقيمة ! الغير سوية ؟ ما رأيته ! ماذا تراه انت !

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلاة علي رسول الله أما بعد ،







حتي لا يهاجمني البعض ، فانا هنا سأتحدث عن الشخصية الغير سوية ، اما المرأة صاحبة الفطرة النقية فلها منا كل احترام ،







من يوافقني من الرجال أن هناك بعض النساء (لا تستطيع العيش بدون كيد النساء) ويكون هو الوقود في حياتها ، ومن ضمن طرق الكيد هذه هي :







- التحكم في حياة أبناءها والسيطرة عليهم أحيانا يصل إلي التفريق طالما سيحقق لها كامل السيطرة







- محاولة تغيير فطرة الرجال من أبناءها وأنا صادفت بعض المشاكل الواقعية المعروضة علي وهو تعليق لأخ علي ملابس أخته ((خوفا منه عليها وغيرةً طبيعية منه وضعه الله فيها لإكمال منظومة الحياة من حماية الرجل للمرأة الضعيفة)) ، فتفاجأت برد الأم: (إنت هتعمل راجل عليها) ، فقلت في نفسي: سبحان الله هل انت لا تعلمين أن من سمات الرجل مكتمل الرجولة ألا يكون ديوثا وأن يحافظ علي عرض أهله وأن يأمن ألا يمسهم احد بسوء ، ماذا جري ، هل أصبحت المرأة تغار من أبناءها عندما تظهر عليه علامات الرجولة تجاه أخواته البنات ؟؟!! إلا إذا كانت ملوثة الفطرة







- الإستهزاء بمن أمامها عن تغيير الحقائق والمعلومات حتي تقنع نفسها أنها تملك ما لا يملكه أحد وأنها







- الغيبة







أحد الأسباب سيفهما أصحاب الريف فس مجتمعنا الحزائري من حال البيوت جنبا إلي جنب وتقريبا أغلب مشاكل المنزل تكون معروضة علي الجميع وهنا يتدخل الشيطان في إفساد علاقات الأسر ويأتي دور المرأة الغير سوية في إكمال دور الشيطان وإرضاء نفسها الأمارة بالسوء نتيجة تسلط الجيران وتدخلهم بشكل تعجز هي عن مقاومته وتسعي لإرضاء ما حدث بها من خلل ،













في النهاية نيتي هي إصلاح المجتمع وليس الخوض في أحد كائنا من كان فالإنسان مكرم من الله تبارك وتعالي وهو من يختار بنفسه إما السير في طريق الحق أو الخوض واللعب مع الشيطان الرجيم







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