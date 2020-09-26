بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإقبال على الطاعات

مفهومها يدرو حول التقوى

"ولباس التقوى خير"

اللباس نسيج ينسج على القلب، فالملابس تستر عورات الجسد، والتقوى تستر عورات القلب ،وكلما كان القلب رقيقا إستحى من الله، ويعلم أنه لايستطيع مخادعته ،والمستحي يلبس لباسا يغطيه فيلبس القلب التقوى، ويتغطى بالطاعة، وقال عن هذا اللباس

"ولباس التقوى خير"

فكلما اكتشفت جريمة في قلبك ألبسها التقوى، كل ماشعرت بالحسد ألبس قلبك التقوى، بالدعاء لصاح النعمة، فأنت لاتستطيع أن تقلع طبيعة خلقت عليها قلعا، وإنما أسترها بالتقوى حتى لاتظهر ،واجعل أمام كل عورة طاعة، وهكذا مع الكبر ذكر نفسك بأصل خلقتك، وإن ماتكبرت به ماهو إلا من الله عليك والواجب الذل والشكر للمنعم و هكذا ..

ثالثا :

الطنع في رحمة الله:

عندما يرق قلبك، تشعر بعظمة الله وتقصيرك في حقه ،فتعمل طمعا في رحمته ،لكنك لست مستحقا لها، فلو عاملنا الله بعدله ماستحققنا الجنة،، ونسأله أن يعاملنا بفضله لا بعدله، فاجمع قلبك مع كل عمل تعمله أن يقبله منك ويدخلك في رحمته، وأسأله أن يعفو عن تقصيرك، رقيق القلب يعرف عظمة ربه فيتذلل له ويقف عند بابه طالبا رحمته،

مفسدات رقة القلب :

الإنشغال بالدنيا :

من كابد أمور الدنيا عطب قلبه

(أي فسد)

كل يوم لابد أن يزيد إيمانك ،وعدم الزيادة تعني أنك مشغول عن زيادة الإيمان، تعلم عن أسباب زيادة الإيمان، مثلا:

الفجر

وهو وقت الفجر

عظمة الله،، وأقسم به ،،وسمى سورة بإسمه ،وأنت تصلي الفجر استشعر هذه العظمة ،وأن سنة الفجر خير من الدنيا ومافيها ،وقرآن الفجر تشهده الملائكة ،فيصبح أدائك لصلاة الفجر مختلف بزيادة ايمان ،

وكذلك الأذكار

لايكون الهدف منها فقط إرادة التحصين ،لاتفكر فقط في المصالح ،الأذمار بحد ذاتها تجعلم من الذاكرين ،وسيد الإستغفار منجاة من النار وسببا لدخول الجنة، لاتتصور أن المطلوب منك بدنك وأنت تتعبد، الحقيقة المطلوب

قلبك

والواقع القلوب مشغولة والأبدان تتعبد، ليست الصلاة وقوفك على السجادة

"أقم الصلاة لذكري"

الصلاة حتى تتذكر الله

"اسجد واقترب"

الله ينشئ لك الحاجات حتى يدفعك إلى بابه فلاتشغلك الحاجات عن جنابه، بل اجعلها تحملك إليه ،تمرض لاتنشغل بالعلاج إجعل مرضك يقودك إليه، تفقر لاتجعل فقرك يصرفك للعمل احمل فقرك وتوسل إليه، فتصبح الحياة كلها مع الله، أول ماتأتيك الحاجات افزع إليه ،أكثر مايشغلنا عن الله عطاياه ،وليست بلاياه ،حتى نصل إلى درجة الإستغناء عنه، وإذا أردت أن تستمتع بالعطايا تقرب بها إلى الله بالحمد والثناء ،

"كلا ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى"

الصحبة:

إن تسلطت على الإنسان شغلته عن الله، يشغلوك ويجاهدوك أت تصحبهم، لاتصاحب أحدا يجرك إلى الدنيا ،إنقطع لشأن آخرتك كما انقطعوا لشأن دنياهم، إحرص أن يقال عنك

(نعم العبد)

إجعل هذا همك ،

أسباب لحفظ الإيمان :

العلم وزيادته، التفكر وتنوعه، الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة والصدقات ،اشغل نفسك بالخوف من سوء الخاتمة ،وكل مارق ذكر نفسك بحسن الخاتمة، واسأله الثبات حتى الممات، إن اهل الجنة كانوا في الدنيا مشفقين أي:

(خائفين)

فأمنهم الله يوم الفزع الأكبر لما دخلوا الجنة

(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم "

أسأل الله العظيم أن يهبنا قلوبا سليمة راضية مطمئنة

منقول للإفادة ،،