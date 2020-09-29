أكتب اليك الان وانا اتأمل السماء بنجومها اللامعة

ألمح طيف نجمين متقاربين ... اقول بعبث طفولي هذه أنا والاخرى أنت ...

وأبتسم ...تلمح أختي طيف ابتسامة

فتبدأ بالاستجواب كالعادة....تشبه توڨو الذي لا يفعل شيء ولا يحل أي قضية بدون كونان......

أضحك كثيرا عندما تنضم الينا اختي الاخرى وتبدآن بالتمثيل....الاولى توڨوموري والثانية كونان ....ويكتشف سري

...الهذه الدرجة حبي لك مفضوح للعيان..الهذه الدرجة يسمع الكل دقات قلبي تنبض عشقا باسمك.... اسمك المكون من حروف قليلة...نعم

أنت يامن شقلبت حياتي رأسا على عقب انت يا من تدعو لك أمي بالخير حين تجد غرفتي مرتبة

...وملابسي في مكانها ومقسمة كل حسب الوانها واستخداماتها ...فحين يكون الصيف ملابس الصيف في الامام وملابس الشتاء في الخلف..قاعدة ان لم يستخدمها كل من في البيت تقوم القيامة....

يدعو لك إخوتي بالسعادة لأني لا أصنع لهم طعام يا اما محروق او غير ناضج....

فيحمر وجهي خجلا .......

تقول امي :يبدو اني خسرت الرهان ...كنت اظن انك ستعودين لي بعد اسبوعين على الاكثر.....

فاخرج تلحقني تعليقاتهم....

هل حبك غيرني لهذه الدرجة....

أجل أعترف بحبي لك امام اخواتي وادافع عنك امام اخوتي

لانه من سابع المستحيلات ان اقول اني احبك امام اخوتي

ستجرني امي وتجرجر بي البيت .... وتقول لي يا عديمة الحياء...ههههه اضحك لمجرد استوحاء المشهد....

نعم.... اكلمك امام الجميع..ولا أختبئ كاللصوص...

نعم لدي هاتف ... انت الذي اشتريته رآه الجميع....

ٱقابلك أمام الجميع....بالطبع استحي لكن لا اخاف...

ببساطة لأني أحبك في الحلال....لأنك محرمي...

لأنك زوجي.....لأنك أمام الله وعباده أما اخوتي وعائلتي

حلالي واني حلالك....

ما اجمل الحب الحلال ...

اليكن واليكم..... أهدي خاطرتي ...كلماتي ....

فلا اجمل من الحب الحلال...