الأفضل في اللمة خلال شهر أكتوبر 2020

شكرا لك على التكريم اخي محمد الامين هذا واجبي اتجاه منتدى الذي كسبت فيه عدة اصدقاء الذي اختفى منهم كثير فجأة لا ادري ما السبب في ذلك جمعتني بهم ردودهم القيمة على مواضيعي و مواضيعهم القيمة و الهادفة التي اضافت إلى المنتدى روعة و جمالا في طرحهم و بهذه المناسبة السعيدة اطلب من كل عضو مهما كانت صفته في المنتدى الدعاء لي يسهل اموري كلها ربي يحفظكم و يرعاكم كل باسمه و جعل منتدانا الغالي و الحبيب مصدر للمعرفة والتعلم في بلادنا الجزائر الحبيبة حفظها الله من كل شرباقة ورد مني لكم جميعا كل باسمهجعل منتدانا و كل القائمين عليه من كبير و صغير مرجعا المنتديات في الجزائر و العالم العربي و حتى العالمي و لا يفتوني أن اشكر اخي محمد الامين و الاخت السلطانة على المجهودات المبذولة من طرفهم جعلها في ميزان حسناتكم و الاخت ياسمين المتميزة بمواضعيها القيمة برسومات و الاخ محمد المعروف ب Andy Delort حفظه الله ورعاه و الاخت Maryta الذي دائما تشجعني بردودها القيمة على مواضيعي الخاصة بسلسلة من درر السلف الذي ادعوا الله أن يقبلها مني لأنها خالصة لوجه الله تعالىفي الاخير ادعوا كل الاعضاء الجدد و حتى القدمى لرقي بالمنتدى الى الافضل بمواضيعهم القيمة و الهادفة و الرائعةجزاكم الله خيرا على كل شيءاخوكم في الله إلياس