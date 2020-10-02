الأفضل في اللمة خلال شهر أكتوبر 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,716
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلنا و احبتنا في اللمة الطيبة
نقدم لكم التكريم الشهري الخاص بشهر أكتوبر 2020
أفضل عضو
الاخ
@Andy_Delort
نشاط هذا الشهر كان واضحت بالمواضيع و الحصريات والردود المفيدة
و الأخ
@إلياس
بطرحه للسلسلة الهادفة درر و كذا ردوده على اغلب المواضيع
أفضل عضوة
@اميرة المدائن
نشاط ممتاز بطرح عدد معتبر من المواضيع الاسلامية الهادفة
نهديكم وسام
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أفضل مشرفة
الأخت
@ماغيكاي تشان
مشكورة على مواضيعك القيمة وحضورك الجيد و ردودك القيمة
تتحصلين علئ وسام
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أفضل مراقب
الأخ @Ma$Ter
و الاخت @Yasmina zahra
يتحصلان على الوسام التالي
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افضل المواضيع
للإخوة
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@منى كريم
@ظل سيريالية
@حامدعبدربه
@space-cowboy
يتحصل اصحابها على الوسام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادارة اللمة
تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
اهلنا و احبتنا في اللمة الطيبة
نقدم لكم التكريم الشهري الخاص بشهر أكتوبر 2020
أفضل عضو
الاخ
@Andy_Delort
نشاط هذا الشهر كان واضحت بالمواضيع و الحصريات والردود المفيدة
و الأخ
@إلياس
بطرحه للسلسلة الهادفة درر و كذا ردوده على اغلب المواضيع
أفضل عضوة
@اميرة المدائن
نشاط ممتاز بطرح عدد معتبر من المواضيع الاسلامية الهادفة
نهديكم وسام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مشرفة
الأخت
@ماغيكاي تشان
مشكورة على مواضيعك القيمة وحضورك الجيد و ردودك القيمة
تتحصلين علئ وسام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مراقب
الأخ @Ma$Ter
و الاخت @Yasmina zahra
يتحصلان على الوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل المواضيع
للإخوة
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@منى كريم
@ظل سيريالية
@حامدعبدربه
@space-cowboy
نعمة الهداية للسنة
نعمة الهداية للسنة قال ابن القيم رحمه الله: "دخلت يوما على بعض أصحابنا، وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها، والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح، والفطرة السليمة، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسرني ذلك حتى أبكاني"...
www.4algeria.com
رسومات متنوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارككم إخواني بعض ما عبثت به أناملي عبر السنوات الماضية. My little bird Hix, oiseau schizophrène Ophelia Sérénité Lone Wolf (autoportrait) Le bled Mug ou coquillage Double ça Fertilité Calligraphie sur baleine...
www.4algeria.com
كابوس بكالوريا انتهى 💙حلم الطب ضاع 💔
السلام عليكم ورحمة الله جمعة مباركة تقبل الله فيها صالح اعمالنا اختكم فرح عادت 😇 اشتقت لكم كثيرا كيف هي احوالكم ؟ واخيرا خمسة ايام مرت بتعبها ومرها وحلوها و صراحة لن انسى هذا عام مطلقا هو عام لكنني كبرت فيه عامين او اكثر تعبت وبذلت جهدا الشيىء الذي صدمني تغيير منهجية بكالوريا تماما اراها...
www.4algeria.com
وافترقنا
ليس امامي خيار اخر سوى المغادرة نعم سأغادر وأترك كل شيء لن اخذ معي شيء... لا زاد ولا لباس... ولا ماء... ولا حتى ذكريات... سأودع كل شيء وأمضي.. الى اللامكان.... .. .. .. سأتركك.. مثلما تريد.. مثلما كنت تريد ومثلما تقول لي دائما.. .. .. بقسوة بغضب يحرق الأخضر واليابس واحيانا اخرى...
www.4algeria.com
لماذا لانأخذ عبرة من الخطأ ؟؟
كثيرا مايرد هذا السؤال لدى كل واحد منا ، حينما يقع فى خطأ معين يتسبب له فى مشكلة صحية أو إقتصادية أو إجتماعية أو غيرذلك ، نعم هناك حقيقة أزلية أن الإنسان من طبيعته خلق أن يخطىء وينسى ، لكن الله سبحانه وتعالى وحده جلت قدرته هو الذى لايخطىء ولاينسى ، لكن على الإنسان العاقل الذى متعه الله بنعمة...
www.4algeria.com
يتحصل اصحابها على الوسام
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ادارة اللمة
تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
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