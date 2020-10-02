الأفضل في اللمة خلال شهر أكتوبر 2020

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,716
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلنا و احبتنا في اللمة الطيبة

نقدم لكم التكريم الشهري الخاص بشهر أكتوبر 2020


أفضل عضو
الاخ
@Andy_Delort
نشاط هذا الشهر كان واضحت بالمواضيع و الحصريات والردود المفيدة

و الأخ
@إلياس
بطرحه للسلسلة الهادفة درر و كذا ردوده على اغلب المواضيع


أفضل عضوة
@اميرة المدائن
نشاط ممتاز بطرح عدد معتبر من المواضيع الاسلامية الهادفة



نهديكم وسام
افضل عضو1.gif


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أفضل مشرفة
الأخت
@ماغيكاي تشان
مشكورة على مواضيعك القيمة وحضورك الجيد و ردودك القيمة

تتحصلين علئ وسام
افضل مشرف 2.gif

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أفضل مراقب
الأخ @Ma$Ter
و الاخت @Yasmina zahra

يتحصلان على الوسام التالي
افضل مراقب3.gif

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افضل المواضيع

للإخوة
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@منى كريم
@ظل سيريالية
@حامدعبدربه
@space-cowboy

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رجل ستر على إمراه زانيه شاهد ماذا كانت جائزته

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نعمة الهداية للسنة

نعمة الهداية للسنة قال ابن القيم رحمه الله: "دخلت يوما على بعض أصحابنا، وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها، والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح، والفطرة السليمة، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسرني ذلك حتى أبكاني"...
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رسومات متنوعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارككم إخواني بعض ما عبثت به أناملي عبر السنوات الماضية. My little bird Hix, oiseau schizophrène Ophelia Sérénité Lone Wolf (autoportrait) Le bled Mug ou coquillage Double ça Fertilité Calligraphie sur baleine...
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كابوس بكالوريا انتهى 💙حلم الطب ضاع 💔

السلام عليكم ورحمة الله جمعة مباركة تقبل الله فيها صالح اعمالنا اختكم فرح عادت 😇 اشتقت لكم كثيرا كيف هي احوالكم ؟ واخيرا خمسة ايام مرت بتعبها ومرها وحلوها و صراحة لن انسى هذا عام مطلقا هو عام لكنني كبرت فيه عامين او اكثر تعبت وبذلت جهدا الشيىء الذي صدمني تغيير منهجية بكالوريا تماما اراها...
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وافترقنا

ليس امامي خيار اخر سوى المغادرة نعم سأغادر وأترك كل شيء لن اخذ معي شيء... لا زاد ولا لباس... ولا ماء... ولا حتى ذكريات... سأودع كل شيء وأمضي.. الى اللامكان.... .. .. .. سأتركك.. مثلما تريد.. مثلما كنت تريد ومثلما تقول لي دائما.. .. .. بقسوة بغضب يحرق الأخضر واليابس واحيانا اخرى...
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لماذا لانأخذ عبرة من الخطأ ؟؟

كثيرا مايرد هذا السؤال لدى كل واحد منا ، حينما يقع فى خطأ معين يتسبب له فى مشكلة صحية أو إقتصادية أو إجتماعية أو غيرذلك ، نعم هناك حقيقة أزلية أن الإنسان من طبيعته خلق أن يخطىء وينسى ، لكن الله سبحانه وتعالى وحده جلت قدرته هو الذى لايخطىء ولاينسى ، لكن على الإنسان العاقل الذى متعه الله بنعمة...
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يتحصل اصحابها على الوسام
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ادارة اللمة
تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
 
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,857
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
شكرا لك على التكريم اخي محمد الامين هذا واجبي اتجاه منتدى الذي كسبت فيه عدة اصدقاء الذي اختفى منهم كثير فجأة لا ادري ما السبب في ذلك جمعتني بهم ردودهم القيمة على مواضيعي و مواضيعهم القيمة و الهادفة التي اضافت إلى المنتدى روعة و جمالا في طرحهم و بهذه المناسبة السعيدة اطلب من كل عضو مهما كانت صفته في المنتدى الدعاء لي يسهل اموري كلها ربي يحفظكم و يرعاكم كل باسمه و جعل منتدانا الغالي و الحبيب مصدر للمعرفة والتعلم في بلادنا الجزائر الحبيبة حفظها الله من كل شر
🏵🌷🌹🌺🥀💐💮🌼🌻
باقة ورد مني لكم جميعا كل باسمه
جعل منتدانا و كل القائمين عليه من كبير و صغير مرجعا المنتديات في الجزائر و العالم العربي و حتى العالمي و لا يفتوني أن اشكر اخي محمد الامين و الاخت السلطانة على المجهودات المبذولة من طرفهم جعلها في ميزان حسناتكم و الاخت ياسمين المتميزة بمواضعيها القيمة برسومات و الاخ محمد المعروف ب Andy Delort حفظه الله ورعاه و الاخت Maryta الذي دائما تشجعني بردودها القيمة على مواضيعي الخاصة بسلسلة من درر السلف الذي ادعوا الله أن يقبلها مني لأنها خالصة لوجه الله تعالى
في الاخير ادعوا كل الاعضاء الجدد و حتى القدمى لرقي بالمنتدى الى الافضل بمواضيعهم القيمة و الهادفة و الرائعة
جزاكم الله خيرا على كل شيء
اخوكم في الله إلياس
 
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