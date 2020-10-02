هل المهر يحدد مكانة الفتاة ؟؟؟

ظل سيريالية
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
موضوعي اليوم هو
هل مكانة الفتاة تحدد بحسب المهر المهر؟
احدى مرات سمعت زميلتي تقول اختي كان مهرها كذا فرددت عليها اليس مبلغ كبير وهل الشاب لديه دخل كبير لهذا الحد
فاذا بها ترد علي كالقنبلة وهل اختي رخيصة
فقلت لها وهل قلت المهر رخص
قالت لي هذا وقليل عليها
أحقا اصبحت الفتاة تقدر قيمتها بالمال أهي سلعة في نظرهم
انا عن نفسي اقبل بالقليل فمن حقي ان اراعي الطرف الآخر فالسعادة ليست بالمال والمظاهر الفاخرة وكذلك تطبيقا
لقول رسولنا الكريم ( اقلهن مهرا اكثرهن بركة )
موضوعي اليوم هو
هل مكانة الفتاة تحدد بحسب المهر المهر؟
احدى مرات سمعت زميلتي تقول اختي كان مهرها كذا فرددت عليها اليس مبلغ كبير وهل الشاب لديه دخل كبير لهذا الحد
فاذا بها ترد علي كالقنبلة وهل اختي رخيصة
فقلت لها وهل قلت المهر رخص
قالت لي هذا وقليل عليها
أحقا اصبحت الفتاة تقدر قيمتها بالمال أهي سلعة في نظرهم
انا عن نفسي اقبل بالقليل فمن حقي ان اراعي الطرف الآخر فالسعادة ليست بالمال والمظاهر الفاخرة وكذلك تطبيقا
لقول رسولنا الكريم ( اقلهن مهرا اكثرهن بركة )
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