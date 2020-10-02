هل المهر يحدد مكانة الفتاة ؟؟؟

سلام عليكمبصراحة موضوع هذا اصبح مسخرة بالنسبة للعرب ...واصبح فيه تكاليف شائكة وزائدة عن حدها بشكل مبالغ فيه ....وخصوصا موضوع تكاليف الزواج والمهر ...حقيقة وبالنسبة لي النساء محبات للمظاهر والزعبله والافتخار هن من سببن كل هذه الامور وجعلن الامر مكلفا للغاية كونهن يهتمن بالتفاصيل بشكل مبالغ فيه ... واصبح الامر بريستيج اكثر من هو فرح ...ولكن لن اتناسى بعض الرجال واقصد بقولي هلائك الذين وإن توفر لهم المال يقدمن مهورا بمبالغ خيالية وهذا ما يجعل ثقافة المعاندة وثقافة فلانة مدولها مهر 40 مليون ... سمعت سمعتي ؟ .. انا تاني نقول لخطيبي يديريلي كيما هي !فيرجع هذا بالسلب على الزوالي ... او على متوسط الدخل ...وايضا تجد تلك الفئة التي تقارن كمية المهر بالبنت فإن كان المهر قليل توصف الفتاة بأنها بيعت بالرخيس ! وهذا امر غير منطقيوبعيد كل البعد عن المنطق ... ولا من الناحية الدينية ... على ذكر لسان الرسول " اقلكن مهرا اكثركن بركة "باه تصب انسانة ترضى بمهر قليل فهذا امر مستحيل او شبه مستحيل حتى وان وحدت من ترضى ذالك فستجد والديك يرفضون جملة وتفصيلا اعطاء مهر قليل بحجة تحشمونا ، ناس مراهيش دير كيما هاك ، هاذي بكري ، دوك يدو علينا نظرة ماشي مليحة ... والكثيرانا بالنسبة ليا الحل يكون في تعيين مبلغ يتقيد به الغني والفقير يكون مبلغ معتبر غير مبالغ فيه ... لا الغني يزيد عليها ولا الزوالي او متوسط دخل يتعب ويشوف الامر تعجيزي ...