هل المهر يحدد مكانة الفتاة ؟؟؟

ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
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محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
1525187600768.jpg
موضوعي اليوم هو
هل مكانة الفتاة تحدد بحسب المهر المهر؟

احدى مرات سمعت زميلتي تقول اختي كان مهرها كذا فرددت عليها اليس مبلغ كبير وهل الشاب لديه دخل كبير لهذا الحد

فاذا بها ترد علي كالقنبلة وهل اختي رخيصة 😡

فقلت لها وهل قلت المهر رخص 😶
قالت لي هذا وقليل عليها 😧

أحقا اصبحت الفتاة تقدر قيمتها بالمال أهي سلعة في نظرهم 😞

انا عن نفسي اقبل بالقليل فمن حقي ان اراعي الطرف الآخر فالسعادة ليست بالمال والمظاهر الفاخرة وكذلك تطبيقا
لقول رسولنا الكريم ( اقلهن مهرا اكثرهن بركة ) 🌸✨
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
623
النقاط
51
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
/

سلام عليكم 😄

بصراحة موضوع هذا اصبح مسخرة بالنسبة للعرب ...
واصبح فيه تكاليف شائكة وزائدة عن حدها بشكل مبالغ فيه ....

وخصوصا موضوع تكاليف الزواج والمهر ...

حقيقة وبالنسبة لي النساء محبات للمظاهر والزعبله والافتخار هن من سببن كل هذه الامور وجعلن الامر مكلفا للغاية كونهن يهتمن بالتفاصيل بشكل مبالغ فيه ... واصبح الامر بريستيج اكثر من هو فرح ...

ولكن لن اتناسى بعض الرجال واقصد بقولي هلائك الذين وإن توفر لهم المال يقدمن مهورا بمبالغ خيالية وهذا ما يجعل ثقافة المعاندة وثقافة فلانة مدولها مهر 40 مليون ... سمعت سمعتي ؟ .. انا تاني نقول لخطيبي يديريلي كيما هي !

فيرجع هذا بالسلب على الزوالي ... او على متوسط الدخل ...

وايضا تجد تلك الفئة التي تقارن كمية المهر بالبنت فإن كان المهر قليل توصف الفتاة بأنها بيعت بالرخيس ! وهذا امر غير منطقي

وبعيد كل البعد عن المنطق ... ولا من الناحية الدينية ... على ذكر لسان الرسول " اقلكن مهرا اكثركن بركة "


باه تصب انسانة ترضى بمهر قليل فهذا امر مستحيل او شبه مستحيل حتى وان وحدت من ترضى ذالك فستجد والديك يرفضون جملة وتفصيلا اعطاء مهر قليل بحجة تحشمونا ، ناس مراهيش دير كيما هاك ، هاذي بكري ، دوك يدو علينا نظرة ماشي مليحة ... والكثير

انا بالنسبة ليا الحل يكون في تعيين مبلغ يتقيد به الغني والفقير يكون مبلغ معتبر غير مبالغ فيه ... لا الغني يزيد عليها ولا الزوالي او متوسط دخل يتعب ويشوف الامر تعجيزي ...
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
130
النقاط
13
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
قال Andy_Delort:
/

سلام عليكم 😄

بصراحة موضوع هذا اصبح مسخرة بالنسبة للعرب ...
واصبح فيه تكاليف شائكة وزائدة عن حدها بشكل مبالغ فيه ....

وخصوصا موضوع تكاليف الزواج والمهر ...

حقيقة وبالنسبة لي النساء محبات للمظاهر والزعبله والافتخار هن من سببن كل هذه الامور وجعلن الامر مكلفا للغاية كونهن يهتمن بالتفاصيل بشكل مبالغ فيه ... واصبح الامر بريستيج اكثر من هو فرح ...

ولكن لن اتناسى بعض الرجال واقصد بقولي هلائك الذين وإن توفر لهم المال يقدمن مهورا بمبالغ خيالية وهذا ما يجعل ثقافة المعاندة وثقافة فلانة مدولها مهر 40 مليون ... سمعت سمعتي ؟ .. انا تاني نقول لخطيبي يديريلي كيما هي !

فيرجع هذا بالسلب على الزوالي ... او على متوسط الدخل ...

وايضا تجد تلك الفئة التي تقارن كمية المهر بالبنت فإن كان المهر قليل توصف الفتاة بأنها بيعت بالرخيس ! وهذا امر غير منطقي

وبعيد كل البعد عن المنطق ... ولا من الناحية الدينية ... على ذكر لسان الرسول " اقلكن مهرا اكثركن بركة "


باه تصب انسانة ترضى بمهر قليل فهذا امر مستحيل او شبه مستحيل حتى وان وحدت من ترضى ذالك فستجد والديك يرفضون جملة وتفصيلا اعطاء مهر قليل بحجة تحشمونا ، ناس مراهيش دير كيما هاك ، هاذي بكري ، دوك يدو علينا نظرة ماشي مليحة ... والكثير

انا بالنسبة ليا الحل يكون في تعيين مبلغ يتقيد به الغني والفقير يكون مبلغ معتبر غير مبالغ فيه ... لا الغني يزيد عليها ولا الزوالي او متوسط دخل يتعب ويشوف الامر تعجيزي ...
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جميل جدا ما خطته أناملك✨🌸
كفيت ووفيت شكرا لمرورك الطيب 👑
 
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