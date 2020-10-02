أهمية التواصل في المجتمع

تطوّر المُجتمع ونموّه

تنظيم المُجتمع

تغيير أنماط الحياة

أهمية التواصل في مجال الأعمال

يُسهم التّواصل الفعّال في بناء علاقات جيّدة ومُثمرة مع الآخرين.

يُساعد التّواصل المفتوح وغير المُحدّد في تحفيز الموظّفين على التّفكير والابتكار في أفكارهم، ويُشجّعهم على التّعاون.

تكوين فريق عمل يمتاز بالتّماسك والقوّة نظراً للسّماح بالتّواصل المفتوح في بيئة العمل، كما يُسهم في رفع معنويّاتهم.

يهم تمتّع المديرين بمهارات التّواصل الفعّال في تقديمهم تغذية راجعة بنّاءة لموظّفيهم، إلى جانب تسهيل عمليّة طرح المسؤوليّات المترتّبة عليهم، وبناء علاقات أفضل.

يعمل التّواصل ما بين العاملين في مؤسّسة ما على زيادة الإنتاجيّة وتجنّب التّأخير في عمليّات التّنفيذ، ممّا يُسهم في حماية المؤسّسة من الإنهيار.

يُحقّق التّواصل المُنتظم ضمن نطاق مؤسّسة الأعمال الشّفافيّة ويُسهم في بناء الثّقة على الصّعيدين الدّاخلي والخارجي.

يحتل التّواصل أهميّة كبيرة في تطوّر المُجتمع ونموّه، فيُعتبر بمثابة حجر الأساس الّذي ساهم في انتقال البشر من مرحلة تنمويّة إلى أخرى منذ وجودهم على سطح الأرض وحتّى يومنا هذا؛ ويعود ذلك لإدراك البشر لأهميّة عمليّة الاتّصال فيما بينهم وتشكيل الرّوابط الاجتماعية، فعمدوا لتطوير وسائل الاتّصال وأساليبه، وهي عمليّة مُستمرة وتحدث بشكل تلقائي في المُجتمع البشري، وتؤثّر إيجابيّاً في تنميتهتُسهم أساليب التّواصل وطُرقه المُختلفة في تنظيم المُجتمع من خلال استخدامها لإطلاق طاقات الأفراد والمجموعات المُختلفة في المُجتمع، فتعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ممّا يدفعهم للمُشاركة المُجتمعيّة، ويزيد من عملية تبادل الأفكار والآراء مع الجتمعات الأخرى، فيزيد من الإطّلاع على ما يعتقده أفراد المُجتمعات الأخرى وما توصّلوا إليه، وتكون نتيجة ذلك إيجاد أرضيّة مُشتركة للعمل بالاعتماد على تقدير الحاجات والقدرات.[٢]تمتلك وسائل التّواصل القدرة على تغيير السّلوك العام وأنماط الحياة في المُجتمع على المدى البعيد، ويعود ذلك لما يترتّب عليها من دراسة لأسباب تبنّي النّاس لسلوكيّاتهم ثُم تطرّق وسائل التّواصل والإعلام لتطبيق الأنشطة الّتي من شأنها الإسهام في رفع مستوى الوعي المُجتمعي، وتحقيق التغيير المطلوب في السّلوك بين الجماعات المُستهدفة، وخاصّة فئة المُراهقين لما يرتبط بهم من مشاكل اجتماعيّة كتعاطي المُخدّرات أو الخصوبة أو غير ذلك.[٢]يترتّب على تطوير وسائل الاتّصال والتّواصل في المجتمع أهميّة كبيرة في قطاع الأعمال، ويعود ذلك لما يلي:[٣]