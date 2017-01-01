تأثير وسائل الإعلام في المجتمع

وسائل الإعلام



لا يخفى على أحدٍ مدى التّأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في تَوجّهات الأفراد وحركة الرّأي العام في المجتمعات، فما يحصل على السّاحة الدّوليّة من أحداثٍ ومنعطفاتٍ تاريخيّة إنّما يدلّ على أثر وسائل الإعلام التي قامت بدورٍ كبيرٍ في صناعة الرّأي العام وتوجيهه، وقد أدرك العالم أهميّة الأعلام وتأثيره في المجتمع؛ حيث قامت الدّول والحكومات بإنشاء الفضائيّات المتنوّعة التي تروّج لسياساتها ورؤيتها وتدافع عن توجّهاتها، والحقيقة أنّ تأثير وسائل الإعلام لا يقتصر على الجانب السّياسي فقط وإنّما يتعدّاه إلى أمورٍ أخرى في المجتمع والدّولة، فما هو تأثير وسائل الإعلام على المجتمع؟ لا يخفى على أحدٍ مدى التّأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في تَوجّهات الأفراد وحركة الرّأي العام في المجتمعات، فما يحصل على السّاحة الدّوليّة من أحداثٍ ومنعطفاتٍ تاريخيّة إنّما يدلّ على أثر وسائل الإعلام التي قامت بدورٍ كبيرٍ في صناعة الرّأي العام وتوجيهه، وقد أدرك العالم أهميّة الأعلام وتأثيره في المجتمع؛ حيث قامت الدّول والحكومات بإنشاء الفضائيّات المتنوّعة التي تروّج لسياساتها ورؤيتها وتدافع عن توجّهاتها، والحقيقة أنّ تأثير وسائل الإعلام لا يقتصر على الجانب السّياسي فقط وإنّما يتعدّاه إلى أمورٍ أخرى في المجتمع والدّولة، فما هو تأثير وسائل الإعلام على المجتمع؟

تأثير وسائل الإعلام في المجتمعات