تأثير وسائل الإعلام في المجتمع

وسائل الإعلام لا يخفى على أحدٍ مدى التّأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في تَوجّهات الأفراد وحركة الرّأي العام في المجتمعات، فما يحصل على السّاحة الدّوليّة من أحداثٍ ومنعطفاتٍ تاريخيّة إنّما يدلّ على أثر وسائل الإعلام التي قامت بدورٍ كبيرٍ في صناعة الرّأي العام وتوجيهه، وقد أدرك العالم أهميّة الأعلام وتأثيره في المجتمع؛ حيث قامت الدّول والحكومات بإنشاء الفضائيّات المتنوّعة التي تروّج لسياساتها ورؤيتها وتدافع عن توجّهاتها، والحقيقة أنّ تأثير وسائل الإعلام لا يقتصر على الجانب السّياسي فقط وإنّما يتعدّاه إلى أمورٍ أخرى في المجتمع والدّولة، فما هو تأثير وسائل الإعلام على المجتمع؟ تأثير وسائل الإعلام في المجتمعات للإعلام ووسائله دورٌ كبيرٌ في توجيه المجتمع نحو السّلوكيّات الرّشيدة والعادات الحسنة وتنفيره من السّلوكيّات الخاطئة، ومثال على ذلك حملات التّوعية التي تقوم بها وسائل الإعلام تحت إشراف وزارات الصّحة للتّحذير من مخاطر آفات معيّنة مثل التدّخين والمخدرات وغيرها، وهذه الحملات تُوعّي المجتمع لضمان بقاء أفراده في صحة وعافية، كما يكون للإعلام دورٌ كبير في التّحذير من الجرائم الأخلاقيّة التي تستهدف أمن المجتمعات وأخلاقهم من سرقة واغتصاب وغير ذلك ببيان خطورتها وسلبيّاتها . دور الإعلام في توجيه الأفراد نحو استخدام المرافق العامّة التي توفّرها الدّولة لخدمة الأفراد في الدّولة بصورةٍ سليمة، ومثال عليها المراكز الصّحيّة والمستشفيات والحدائق والمتنزّهات العامّة والمتاحف الوطنيّة، ويكون ذلك التّوجيه من خلال حملات إعلاميّة عن طريق التّلفزيون أو المذياع، وتتضمّن بيان لفائدة المرافق العامّة للمجتمعات، وضرورة استمراريّة وجودها لخدمة الأفراد والتّرفيه عنهم، كما تتضمّن توجيه الأفراد نحو اجتناب كثيرٍ من السّلوكيّات التي تفسد هذه المرافق العامة مثل العبث فيها بالتّخريب أو الحرق أو غير ذلك . دور الإعلام في توجيه المجتمع للاقتصاد في استهلاك المياه، وترشيد استخدام الكهرباء وغير ذلك من موارد؛ فهذه الموارد يجب على المجتمعات أن تُحافظ عليها حتّى لا تنضب وتفنى، فكلّ ما على هذه الأرض من خيراتٍ معرّضة للنّهاية والانقراض إذا ما أسيء استخدامها . دور الإعلام في تثقيف النّاس وزيادة وعيهم بالمخاطر المحدقة بالدّولة والمجتمع؛ فالمجتمعات تغفل أحيانًا عن استشعار المخاطر حولها ويكون للإعلام دورٌ كبير في إيقاظ المجتمعات للتنبّه باستمرار لما يحيط بها من مخاطر وتهديدات وضرورة الاستعداد لمواجهتها والتّصدي لها. دور الإعلام على صعيد النّشاط التّجاري في البلد والتّأثير فيه؛ فكثيرٌ من الشّركات تؤثّر في توجّه الأفراد لأنماطٍ استهلاكيّة معيّنة من خلال حملاتها التّرويجيّة والإعلانيّة .